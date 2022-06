V Šiški redar na tla podrl kolesarja: vse skupaj je posneto (VIDEO)

»Danes sem bil pred stolpnico v Šiški priča pretresljivemu dogodku. Mimoidoči kolesar je ogovoril mestnega redarja med nalaganjem avtomobila s pajkom – o čem je beseda tekla, ne vem. Vem pa, da kar je sledilo, nikakor ne more biti posledica izrečenih besed. Mestni redar je nasilno s kolesa zvlekel gospoda in ga podrl na tla. Kasneje sta mu na pomoč priskočila še dva redarja,« nam je razkril naš bralec Jaka.

Vse skupaj je tudi posnel in dodal, da se mu je zdelo, kot da je na najnasilnejših protestih v Ameriki ali celo na vojnem polju v Ukrajini. »Dejanja mestnega redarstva se mi zdijo nesprejemljiva, zaradi incidenta sem bil zelo pretresen in si želim, da se take stvari v naši državi ne bi dogajale. Po prihodu policije in kasnejšem pogovoru z napadenim moškim se celo zdi, da bo kazen dobil on, ne pa redar.«

Kaj se je dogajalo, preverjamo tudi na mestnem redarstvu, odgovore pa bomo posredovali takoj, ko jih prejmemo.