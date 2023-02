To so bratje Fratar, ki so za Pahorjevo katrco plačali 60 tisočakov

»To so bratje Fratar, ki so kupili 'Pahorjevo' katrco,« je na twitterju razkril nekdanji voditelj Odmevov Slavko Bobovnik. Trije bratje so za starodobnik odšteli vrtoglavih 60 tisoč evrov. Ikonična Katrca je tako postala najdražja prodana katrca v zgodovini.

Na dobrodelni dražbi, ki je trajala dva tedna, so trije bratje iz uspešne koroške podjetniške družine ponudili najvišji znesek in za N1 razkrili, zakaj so se odločili za ta korak. Pravijo, da so enostavno želeli pomagati šibkim in da imajo sami veliko srečo, da je njihovih pet otrok zdravih.

»Nam katrca trenutno ne pomeni nič. Pomembno nam je, da smo pomagali staršem in družinam, da bodo lažje premagali težko bolezen,« je dejal Sandi Fratar, Zlatko pa je dodal, da na dražbi ne bi sodelovali, če Pahor ne bi vozila prodajal za dobrodelne namene.

Kaj bodo s starodobnikom, še ne vedo. Pravijo, da bi jo lahko prodali naprej in denar spet podarili v dobrodelne namene.