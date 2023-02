Katra podrla rekord, Pahor je navdušen

Legendarna katra Boruta Pahorja je dobila nove lastnike. To je postala družina Fratar iz Dravograda na Koroškem, ki je na dvotedenski dobrodelni dražbi za politikovo starodobnico ponudila vrtoglavih 60.000 evrov. Gre za rekordni znesek, za katerega so kadar koli prodali katerega renaulta 4. Celotni znesek kupnine bo šel v dobrodelne namene, namenjen bo otrokom, ki bolehajo za rakom, in sicer inštitutu Zlata pentljica in društvu Junaki 4. nadstropja.

Pahorjeva Katra za dober namen, kot je sam poimenoval dobrodelno akcijo, je v zadnjih dveh tednih pritegnila veliko pozornosti. Vsak dan je sproti objavljal in razkrival najvišjo ponudbo in vmes se je že zdelo, da bo cena presegla šestdeset tisočakov, a si je kot kaže ponudnik premislil.

Poslovil se je od starodobnika. FOTO: Osebni Arhiv

Pahorjeva katra je letnik 1991 in je ena izmed osmih milijonov, ki so jih izdelali v 33 letih. Tik pred dražbo ji je politik še uredil status starodobnika, zaradi česar je bila ponudba za ljubitelje jeklenih konjičkov gotovo še bolj mamljiva. Razkril je, da je komisar ob pregledu za pridobitev statusa potrdil, da je avto v odličnem stanju in da izpolnjuje vse od številnih pogojev za pridobitev tega prestižnega statusa.

Katrca je bila v Pahorjevi lasti 20 let in je bila poleg službenih vozil njegov edini avtomobil. Z njo se je odpravil na številne avanture, tudi službene poti, a med vsemi spomini so zagotovo najslajši tisti, ki jih je ustvaril na zadnjih sedežih. »V fiču se da sedeže čudovito naprej in imaš lahko ljubezen brez težav. V katri to ni tako enostavno, ker se sedeži ne podirajo, se pa podre zadnja klop in to omogoča nekaj več udobja ... za te zadeve,« je v dnevih tik pred koncem dražbe razkril v posnetku, ki ga je objavil na instagramu.

Pahor je s katro prevozil okoli 95.000 kilometrov, a nikoli v dežju. Le v suhem vremenu jo je vozila tudi prva lastnica z Obale, od katere jo je kupil za tisoč nemških mark oziroma okoli 500 evrov.