To pravi NIJZ o potovanjih na Hrvaško

Hrvaška je kljub porastu novih okužb še varna država, ker so žarišča zunaj turističnih krajev. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zato potovanj v to sosednjo državo ne odsvetuje, je danes v izjavi za javnost povedalaz NIJZ.Grilčeva je pojasnila, da so danes kontaktirali z zagrebškim inštitutom za javno zdravje, kjer so potrdili, da število obolelih narašča, vendar Hrvaška ostaja še naprej varna država. »Večina obolelih je v znanih žariščih, ki med seboj niso povezana in jih ni v turističnih krajih. Hrvaška je tako še na zemljevidu varnih držav. 14-dnevna kumulativna incidenca znaša okoli 5,7 na 100.000 in potovanj na Hrvaško še ne odsvetujemo.«Vsekakor pozivajo tiste, ki potujejo na Hrvaško, k previdnosti in spremljanju tamkajšnjega stanja. Iz Hrvaške danes poročajo o 56 novih okužbah z novim koronavirusom, na NIJZ pa budno spremljajo tudi razvoj epidemije pri južnih sosedih.Tudi na Hrvaškem po besedah Grilčeve opravijo precej testov, zato naj bi bila ocena kar zanesljiva. Pojasnila je tudi, da seznam varnih in nevarnih držav posodobijo oz. spremenijo enkrat na teden.Grilčeva je še povedala, da je situacija v Sloveniji pod nadzorom. »Ne moremo reči, da trend zelo narašča, imamo nekje 10 potrjenih primerov dnevno, kar verjetno ni veliko glede na to, da se pri nas še zelo veliko testira. V četrtek je bilo 11 novo potrjenih primerov okužb od 1212 testiranj.« Večina pozitivnih testov je iz znanih žarišč.Nekateri, ki so jim potrdili okužbo, so že bili v karanteni, kar po njenih besedah pomeni, da so jih izsledili že prej. Nekaj včeraj odkritih primerov je tudi iz tujine, iz BiH in s Kosova.Na NIJZ opažajo, da se okužbe z novim koronavirusom hitro širijo na množičnih druženjih, zato pozivajo ljudi, da se izogibajo krajem, kjer prihaja do tesnih stikov.