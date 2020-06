Ste rezervirali dopust na Hrvaškem? To so nove številke okuženih

Zeleni seznam

Dnevno število pozitivnih na novi koronavirus (vir: Vlada RS, Koronavirus.hr). FOTO: A. L.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zaznali 56 novih okužb s koronavirusom, kar je 39 manj kot dan prej (o morebitni usodi, ki bi utegnila doleteti Hrvaško, pišemo v članku Hitra analiza Hrvaške: to so možni scenariji ). Kazalnik, ki ga izračunava slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za druge države (14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev), se je tako povzpel na 7,06 (+ 1,36), medtem ko se je še pred dvema dnevoma gibal okoli tri. Za Slovenijo isti kazalnik, upoštevajoč današnje številke (torej za včeraj), znaša 3,27, kar je bistveno boljše v primerjavi z južnimi sosedi.Med pozitivnimi na koronavirus je tudi nekdanji tenisačVrednost, za katero NIJZ meni, da je država še varna, torej primerna za zeleni seznam (to je pomembno zaradi neomejevanja potovanj), je 10, in Hrvaška se tej vrednosti naglo približuje. A četudi bi incidenca za Hrvaško dosegla postavljeno mejo, to ne pomeni nujno, da jo bo Slovenija umaknila z zelene liste. Za primer navajamo Francijo, ki je kljub slabšim številkam ostala na zelenem seznamu . Tudi če bi NIJZ črtanje s seznama predlagal, ima končno besedo vlada.