Hitra analiza Hrvaške: to so možni scenariji

Hrvaška je včeraj poročala o drugem najslabšem dnevu, odkar se je začela pandemija novega koronavirusa. V enem dnevu so ugotovili 95 okužb, kar je 4,3-krat toliko, kot dan prej (22). Rekordni dan so imeli 1. aprila (96). Ne glede na to Hrvaška še ostaja na zelenem seznamu. Je pa imel minister za zdravje Tomaž Gantar očitno prav, ko je pred dnevi dejal, da utegne postati nèvarna država in pasti s seznama držav, kamor lahko vstopamo brez omejitev. Takrat je vodja vladne svetovalne skupine Bojana Beovič javnost pomirjala, da je epidemiološka slika Hrvaške precej podobna naši , je pa dejala tudi, da je to sezono boljše ostati doma Kot smo poročali pred dnevi, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) mejo za uvrstitev na seznam varnih držav, postavil pri 10 okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh (14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev; kazalnik za druge države smo izračunali v članku na povezavi ). Hrvaška je ta kazalnik imela malenkost slabši od Slovenije (več o tem v članku ), a se je po včerajšnjem precej slabem dnevu bistveno pokvaril. Medtem ko ima po včerajšnjem dnevu Slovenija 14-dnevno incidenco 2,84, jo ima Hrvaška 5,70. Ali bo vlada Hrvaško odstranila s seznama varnih držav? Možno je. Za primer naj navedemo Črno goro, ki je s seznama odletela, kljub temu da je bil prej omenjeni kazalnik pod 10. Kakšni so torej možni scenariji za Hrvaško? Osredotočili se bomo na tri možne scenarije.Kozarec ni na pol prazen, ampak na pol poln. Tako optimist pričakuje, da bo število okuženih padlo. Če se včerajšnja številka prepolovi s 95 na 47, bi to za kazalnik NIJZ kljub temu pomenilo manjše povečanje, in sicer na 6,84 (+ 1,14). Če se številka vrne na raven dneva prej, torej na 22 okužb, bi kazalnik po novem znašal 6,24 (+ 0,54). Če bi želeli ohraniti vrednost kazalnika, bi morali Hrvati danes v evidenco vpisati ničlo. To vsekakor pomeni, da vrednost kazalnika danes zagotovo ne bo izboljšana, vsaka dodatna okužba pa ga bo poslabšala.Če bi Hrvati danes ponovili včerajšnji rezultat, torej 95 okužb, bi kazalnik NIJZ poskočil na 8,01 (+2,31).Pogledali smo število okužb v zadnjih sedmih dneh in izračunali, kakšen je bil prirast novookuženih. V povprečju je število okuženih raslo s korakom 1,62, najbolj pa je na to vplival včerajšnji podatek, ko je število v primerjavi z dnevom prej zraslo za 73, torej na 95. Če izračunani povprečni korak okužb pomnožimo s 95, kolikor je bilo okužb včeraj, bi to danes pomenilo 154 novih potrjenih testov na virus sars-cov-2. Kaj bi pomenilo za kazalnik NIJZ? Nič dobrega. Znašel bi se zelo blizu meje 10 okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev – 9,4 (+ 3,7). Vprašanje je, ali bi pri tako naglo poslabšani epidemiološki sliki vlada Hrvaško ohranila med varnimi državami.NIJZ varnost posamezne države račune s kazalnikom, s katerim izračunajo število okuženih v zadnjih 14 dni na 100.000 prebivalcev. Ko je rezultat pod 10, NIJZ šteje takšno državo za varno in predlaga uvrstitev na zeleni seznam (če država opravi dovolj testov!). Končno besedo, katera država je na zelenem seznamu, ima vlada.​Vrednost 10 (govorimo o povprečnem številu okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev) bi Hrvati presegli, če bi imeli danes 177 novookuženih. Kako bo, bomo videli ob 14. uri, ko bo hrvaška vlada sporočila uradne rezultate.