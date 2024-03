To morate videti: cela drama, ker ga je poslanka Svobode pozdravila s "ciao" (VIDEO)

Med nedavno razpravo v državnem zboru, ko so govorili o Zakonu o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, je bil zelo dejaven tudi poslanec NSi Aleksander Reberšek. »Danes zjutraj me je vaša poslanka Svobode na hodniku pozdravila s "ciao". Sem ji rekel kak "ciao". "Ciao" je italijansko.«, je meddrugim povedal v razpravi. Hitro je dobil odgovor poslanke SD Meire Hot: »Če vas je kaka kolegica pozdravila z besedo "ciao", je uporabila enega izmed treh uradnih jezikov v tej državi.«

Na to je se odzval tudi nekdanji poslanec in minister Marko Bandelli. Tako je na omrežju X sporočil: »A si res lahko tako omejen, nestrpen, gaziran in ideološko frustriran ? Lahko: poslanec Reberšek. Naj mu nekdo pove, da pozdrav "ciao" je na Primorskem ljubkovalno, prisrčno, spoštljivo. Klapa..a ste res opleli? Kaj se dogaja z vami?«