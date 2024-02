»Sedaj bomo albanske, bosanske, srbske in druge otroke spodbujali, da utrdijo znanje svojega jezika. Narobe svet!«

Državni zbor bo prihodnji teden obravnaval predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. V NSi so na predlog zakona vložili vrsto dopolnil, saj menijo, da je zakon ustavno sporen. Če dopolnil ne bodo sprejeli, pa bodo vložili zahtevo za posvetovalni referendum, so poudarili v NSi.

V NSi so nad predlogom zakona zgroženi, menijo tudi, da je predlog v nasprotju z interesi Slovenije in njenih državljanov. Predlog namreč med drugim predvideva, da bo moralo ministrstvo za šolstvo za otroke pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v osnovnih in srednjih šolah omogočati brezplačno učenje njihovega maternega jezika in kulture.

Tako oster je bil šef stranke Matej Tonin: »Bomo škodljive nesmisle te vlade res morali ustavljati z referendumi? Zakon o posebnih kulturnih pravicah narodov nekdanje SFRJ je po poskusu prepovedi kurjenja z lesom in plinom spet nov tak primer. Vlada predlaga, da bi Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in Srbom, ki živijo v Sloveniji, pripadale še posebne kulturne pravice. Med drugim “pravica do uporabe maternega jezika” in obveznost, da jim država v šolah zagotavlja možnost učenja materinščine. Neznanje jezika v osnovnih in srednjih šolah je že danes resen problem. Namesto da bi vlada storila vse, da bi se tuji učenci naučili slovenščine … bomo sedaj organizirali tečaje in albanske, bosanske, srbske in druge otroke spodbujali, da utrdijo znanje svojega jezika. Narobe svet! Vsi, ki želijo živeti in delati v naši državi ter prispevati k naši skupni blaginji so DOBRODOŠLI, a pričakujemo, da se bodo naučili slovenskega jezika, sprejeli našo kulturo in običaje. Če bo vlada pri zakonu vztrajala, bomo v NSi vložili zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma.«

Po mnenju NSi bi moralo biti državi v interesu, da pomaga otrokom, da se čim prej naučijo slovenskega jezika, kar je danes v osnovnih in srednjih šolah zelo resen problem."

»Številni otroci, predvsem iz Kosova in Albanije, v šolah ne znajo slovensko, izvedba pouka je zelo otežena, standard znanja pada, tem otrokom pa se dogaja zelo velika krivica, ker jim država ne omogoči, da bi se pred vključitvijo v šolo lahko naučili slovenskega jezika. Na to opozarjajo številni učitelji, ravnatelji, župani, starši,« pa meni poslanec Aleksander Reberšek.