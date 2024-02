Razvpita zaveza SDS vznemirila Bandellija, Hojs pa: »Marko, sem mislil, da si pametnejši«

Izvršilni odbor SDS je minuli torek poslancem stranke predlagal podpis zaveze, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS. Za podpis omenjene izjave so imeli sedem dni časa, v roku pa jo je podpisalo 24 od 27 poslancev stranke. Zaveze poleg Anžeta Logarja nista podpisala še poslanca Dejan Kaloh in Eva Irgl.

Logar je takrat to pojasnil z besedami, da potrditev politične usmeritve, ki naj Sloveniji vrne optimizem in pravo smer, ne zahteva podpisovanja nobenih izjav.

Marko Bandelli. FOTO: Roman Šipić

»Saj to je fake, a ne?«

Zdaj pa se je na omrežju X oglasil nekdanji nekdanji poslanec SAB in minister Marko Bandelli. Objavil je fotografijo domnevne izjave za člane SDS, kjer je med drugim zapisano, da se član te stranke zavezuje, da bo spoštoval predsednika stranke in imel njegovo sliko na računalniku in kupil vse knjige, ki jih bo napisal Janez Janša. Bandelli je ob tem sicer podvomil, če je izjava resnična, saj je k objavi napisal: »Saj to je fake, a ne?«

No, na odgovor ni dolgo čakal. Oglasil se je Aleš Hojs iz SDS, prav tako bivši minister. »Marko, sem mislil, da si pametnejši in si ti takih vprašanj ne postavljaš,« je pojasnil Bandelliju, medtem ko je šefica poslanske skupine SDS Jelka Godec dodala: »Marko, to si ti podpisal?«