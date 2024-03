»Kva je levičarski ritolizniki? Me prav zanima, kako boste prevedli vaše inštrukcije o lizanju …« (VIDEO)

Kot smo že poročali, bodo poslanci prihodnji teden obravnavali predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. V NSi so na predlog zakona vložili vrsto dopolnil, saj menijo, da je zakon ustavno sporen. Če dopolnil ne bodo sprejeli, pa bodo vložili zahtevo za posvetovalni referendum.

Matej Tonin. FOTO: Tadej Regent/delo

Sprejetje predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ je v interesu vseh, saj krepi spoštovanje človekovih pravic in zagotavlja enakopravno integriranost novih manjšin v družbo, so se na napoved NSi o zahtevi za razpis posvetovalnega referenduma v primeru sprejema zakona odzvali v Levici.

Matej Tonin (NSi) Zdaj bomo albanske, bosanske, srbske in druge otroke spodbujali, da utrdijo znanje svojega jezika. Narobe svet!

Tako vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec poudarja, da predlog zakona naslavlja slovenske državljane, ki so del slovenske družbe že več generacij. »Žalostno je, da se gre NSi poceni in nevaren populizem na tej temi. Bojim se, da gre za jasen izraz ksenofobije. Kot država smo glede na vse zaveze, ki smo jih dali pred 34. leti, dolžni narediti vsaj ta prvi manjši korak k izpolnjevanju teh obljub. In to je vse bistvo našega zakona,« je zapisal v odzivu.

Toninovo NSi podprl Jelinčič

No, na stran NSi pa se je postravil šef izvenparlamentarne SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. V svojem slogu je na omrežju X sporočil: »Kva je levičarski ritolizniki? Me prav zanima, kako boste prevedli vaše inštrukcije o lizanju riti v jezike srbskega, hrvbaškega, bosanskega, črnogorskega, albanskega naroda in tako naprej …Če ne drugi, vas bodo starši teh otrok, nabili na tisto, kar želite dobiti v rit. Jebite se …«