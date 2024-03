Uf, ta poslanec čisto znorel: »Pa kdo je tu nor?« (VIDEO)

Vodja poslancev Levice Matej Vatovec, sicer tudi prvopodpisan pod zakon, pa je predlog NSi za posvetovalni referendum ocenil kot »poceni in škodljiv populizem«. »NSi se že leta in leta razglaša kot stranka, ki gre v sredino, ki skuša biti čim bolj odprta na vse smeri, ampak ko pride do takšnih vprašanj, pokažejo, kakšna stranka pravzaprav so, stranka populistov in stranka, ki si očitno ne želi tujcev v naši državi,« je dejal Vatovec.