To je početje Urške Klakočar Zupančič, o katerem govori vsa Slovenija (VIDEO)

Kaj dogaja? je satirična oddaja na RTV Slovenija, ki je v svoji posebni silvestrski izdaji pripravila pregled najbolj odmevnih dogodkov pravkar minulega leta.

Novoletne pozdrave in poslanice so dobili iz Italije, Argentine in Ukrajine, s posebnim glasbenim nastopom je počastil celo predsednik vlade.

A najbolj odmeva nastop predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki se je pokazala v telenoveli Palomar oziroma Golobnjak.

Seveda je njen nastop na družabnih omrežjih požel različne odzive …

