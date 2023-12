Urška Klakočar Zupančič: Strašno rada se smejim na svoj račun (Suzy)

Igralka in imitatorka Alenka Marinič je med snemanjem silvestrske epizode Kaj dogaja končno spoznala Urško Klakočar Zupančič.

»Zelo sem vesela, ko se politiki odzovejo na satiro, zato sem z navdušenjem sprejela novico, da je predsednica državnega zbora pripravljena sodelovati v naši oddaji. Odlično se je odrezala! Spoznati osebo, ki jo imitiraš, je že sama po sebi čudovita in neprecenljiva izkušnja,« pravi Alenka.

Naklonjenost je očitno obojestranska, saj tudi ljubiteljica rdečih salonarjev ne skriva pohval nad posnemovalko. »Strašno rada se smejim na svoj račun in zavedam se, da gre za svojevrstno čast, če si del tako izvirne ideje. Pobliže sem spoznala, kako nastaja satirična mojstrovina, in podala celo nekaj nasvetov. Razumem, da morajo biti določene karakteristike pretirano izpostavljene, da bi izzvale še več smeha, sem pa Alenki namignila, naj v bodoče malce manj kriči. Ženstvenost je na dominantno moškem terenu lahko prav zabavna,« se zahihita in nam zaželi, da bi se nad izzive, ki so pred nami, podali z več dobre volje.