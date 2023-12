Novinarka, ki je na RTV Slovenija ne boste več videli, udarila po Horvatovi! Obtožbe so hude ...

»Na RTV ni denarja? Ksenija Horvat, najini kolegi iz RTV so mi v zadnjih urah povedali, da tvoj partner Janez Lombergar poleg pokojnine prejema tudi znaten honorar, saj ti menda tvorno pomaga pri čistkah? Na mail mi nočeš odgovoriti, morda mi boš tukaj?« je na družabnem omrežju X zapisala novinarka Nina Kojima. Sledilci so jo tudi vprašali, ali bi to objavila, če je ne bi 'odrezali' na nacionalki. »Človek je svobodno bitje in žal včasih kot pes; dolgo ga tolčeš, ampak enkrat se bo iztrgal in usekal nazaj. Moj odgovor; če bi bili vsi ljudožerci, potem človeštvo ne bi obstajalo!«

Kot smo že poročali, je slaba novica te dni dosegla novinarko Kojima, znano dopisnico iz Londona. Z javne televizije na Kolodvorski so jo namreč obvestili, da zaradi spremenjenih okoliščin odpovedujejo medsebojno sodelovanje. Uradno je razlog drugačna organizacijska osnova, vsebinska prenova oddaj, omenjajo pa tudi finančne razmere, zaradi vsega naštetega pa morajo pogodbo, ki je bila sklenjena do konca leta 2024, odpovedati .

Maščevanje?

Kot nam je razkrila v pogovoru, so ji dejali, da se je na RTV Slovenija vrnila z napačnimi ljudmi. Te besede ji je menda izrekel producent Gregor Meglič, v tvitu omenjena Horvatova, s katero sta se spoznali na BBC pred 32 leti in s katero sta bili vedno v prijateljskih odnosih, pa je to potrdila. Pristavila je še, da sta pred 25 leti s pokojnim novinarjem Marjanom Jermanom, ​avtorjem znamenite rubrike Kje pa vas čevelj žuli, razkrinkala osebo (ime znano uredništvu), ki se je zdaj zavihtela na eno najvišjih funkcij omenjenega javnega zavoda: »Ko sem videla njegovo ime, sem vedela, da je konec z mano in se mi bo maščeval.«