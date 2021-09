To je oglas, ki je močno razburil številne Slovenke (FOTO)

Skoraj ni dneva, ko se ne bi na spletu pojavili številni oglasi za delo. Nekateri ponujajo dobre delovne razmere, drugi malo manj dobre, vsak iskalec zaposlitve pa se sam odloči, kakšno delo mu leži. Vse več delodajalcev delovno silo išče tudi prek spletnih omrežij, kjer so skupine, namenjene tako iskalcem zaposlitve kot tudi delodajalcem.V eni izmed takšnih skupin na facebooku se je pojavil oglas za delo voznika. Kljub temu da na prvi pogled deluje kot povsem običajen oglas, pa je močno razburil žensko populacijo. Razlog? Zapisano je namreč, da delo ni primerno za ženske.»Iščemo voznike (B kategorija) za dostavo pijač po Ljubljani. Delo poteka od ponedeljka do petka, vikendi prosti. Delo ni primerno za ženske. Z delom se prične takoj. Plača 1100 neto,« se glasi oglas (nelektorirano), več informacij pa ponujajo prek zasebnega sporočila.Pod objavo se je usul plaz komentarjev zgroženih uporabnic spleta, ki so prepričane, da je oglas diskriminatoren (nelektorirano):»Diskriminacija do žensk. Ali se ne bi moralo to kaznovati. Še zdaleč nismo enakopravne, pa marsikatera zmore več ko bilo kater moški. Žalostno.«»Zakaj ženske ne morejo biti voznice?«»Marsikakšno kmečko dekle je bolj sposobno od večine moških. Tole je diskriminatorno.«»Kdo je reku, da ženske nismo primerne. Sram naj vas bo«»Včasih so ženske manj kilave kot moški.«Spet drugi so prepričani, da delo za ženske ni primerno zato, ker je delo verjetno precej fizično naporno, saj je treba dvigovati in nositi težke stvari, kot so polni sodi piva ipd. V veliko primerih mora namreč voznik ob prihodu razložiti in dostaviti blago naročniku.