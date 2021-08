So gostinci znoreli? Zrezek 17 evrov, prebranec in bedrca po 13

Cenik hrane. FOTO: Bralec poročevalec

V uredništvo smo prejeli pismo jeznega bralca, ki je obiskal enega izmed slovenskih sejmov. Ne more verjeti, kako zasoljene cene hrane in pijače so tam postavili gostinci. V dokaz nam je poslal fotografijo cenika enega izmed ponudnikov, ki si jo lahko ogledate spodaj.Če naštejemo samo nekaj iz ponudbe: čevapčiči 12,30 evra, odojek 19,50 evra, puranji zrezek 17 evrov. »Se vam ne zdi absurdno, da plačaš za porcijo čevapčičev več kot 12 €, pri tem pa seveda ne dobiš niti kruha – samo ob doplačilu 2,2 €. To je noro, bi rekel Hugo.« Tudi cene pijač ne zaostajajo za cenami hrane. Pollitrska plastenka vode stane tri evre.Bralec je opozoril še na vrtoglavo navite cene na drugih stojnicah. »Npr. tisti baloni za otroke, različnih poslikav in tem, 10 € za enega!«Zatorej, če se odpravljate na kakšen sejem, se držite starega pregovora: Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj.