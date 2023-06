Ti podatki statističnega urada vas bodo pošteno presenetili

Na začetku leta je bilo najgosteje naseljeno mestno naselje v Sloveniji Piran z več kot 5400 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselij brez prebivalcev je bilo 61. Skoraj polovica naselij je imela manj kot 100 prebivalcev, kažejo podatki republiškega statističnega urada (Surs). Največ naselij brez prebivalcev je v občini Kočevje.

V Sloveniji je bilo 1. januarja letos 6035 naselij, od tega jih je bilo 61 brez prebivalcev. Največ slednjih je bilo v občini Kočevje (17), sledila je občina Kostel (7).

Najpogosteje in najredkeje naseljeno naselje

Najgosteje naseljeno mestno naselje je bil Piran v istoimenski občini, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno nekaj več kot 5400 prebivalcev. Če bi hoteli tako na gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali več kot 110 milijonov prebivalcev, so navedli na Sursu.

Najredkeje naseljeno naselje, če izvzamemo tista brez prebivalcev, so bile Podstenice v občini Dolenjske Toplice, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,06 prebivalca ali eden na več kot 16 kvadratnih kilometrih. Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi v njej živelo le nekaj več kot 1200 prebivalcev, so zapisali.

Četrtina vseh naselij je imela manj kot 50 prebivalcev in skoraj polovica manj kot 100.

Največ prebivalcev je imela Ljubljana v istoimenski občini: v njej je živelo 287.000 ljudi, kar je enako skupnemu številu prebivalcev nekaj več kot 4000 najmanjših naselij s prebivalci.

V šestih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok oziroma prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največje med takimi naselji so bili Kančevci v občini Moravske Toplice, ki so imeli 52 prebivalcev, od katerih nihče ni bil mlajši od 15 let.

V enem naselju z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 let ali več. To je bilo naselje Sovinek v občini Semič, ki šteje 43 prebivalcev.