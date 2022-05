Poglejte, kako so tekmovali v peki sacher tort (FOTO)

»Na tem festivalu smo bili pred tremi leti in nam je ostal v lepem spominu, zato smo komaj čakali nanj. Tudi zato, ker obožujemo praline vseh vrst in z raznolikimi okusi, ki jih delajo najboljši mojstri. In čokoholiki, za kakršne se imamo vsi v naši družini, na taki prireditvi res pridemo na svoj račun,« nam je povedala Ljubljančanka Irena, ki je prišla z družino v Podčetrtek že v dopoldanskih urah, saj so si v nadaljevanju dneva vzeli čas tudi za kopanje v Termah Olimia.

In odločili so se prav, saj je bilo obiskovalcev zgodaj dopoldne nekoliko manj in so lahko s ponudniki poklepetali, zatem pa se je število večalo iz ure v uro in doseglo vrhunec popoldne, ko je nastopil tudi glasbeni duo BQL.

Vinolada namesto marelične marmelade

Letos je v Podčetrtku svoje vinsko-čokoladne pregrehe ponujalo kar 55 ponudnikov. Polovica je bilo pridelovalcev vin, penin, kraft piv in raznih sladkih likerjev, druga polovica pa je poskrbela za sladke dobrote, ki se jim je bilo težko upreti. Prvič so organizirali tudi tekmovanje v peki sacher tort, ki pa jih izdelovalci niso premazali s tradicionalno marelično marmelado, temveč v stilu festivala z vinolado.

Francka Javeršek in Irena Vavričuk iz društva Ajda sta med drugim ponujali domače pecivo in potice.

»Moram reči, da je imela komisija zelo težko delo, saj so bile čisto vse torte zelo lepe in seveda tudi zelo dobre. A na koncu smo se zedinili, da si zmago zaslužijo slaščičarji iz Term Olimia,« nam je povedala Francka Javeršek, ena od članic komisije, ki je tudi predsednica Društva kmetic Ajda. Tudi slednje so svojo stojnico izdatno napolnile s poticami, pitami, zavitki in drobnim pecivom vseh vrst, od sladkih lunic in kokosovih kock, do medenega škofovega kruha in različnih keksov, tudi janeževih upognjencev, kakršnih se v trgovini ne da kupiti. Irena Vavričuk iz društva Ajda je imela zato polne roke dela.

Zelo je dišalo po sladkih vafljih, ki sta jih pekla Rožle Siljan in Ines Gabriel, Laščan in Celjanka, ki sicer vaflje pečeta na Rogli, udeležujeta pa se tudi drugih prireditev po Sloveniji, saj predvsem najmlajši obožujejo njune slaščice z različnimi nadevi in posipi, med katerimi je najbolj priljubljena nutela, pa oreo posip in pisani smarties bonboni. Da je bila ponudba uravnotežena, je poskrbela Irena Pečnik iz Sedlarjevega, ki je edina ponujala domače suhomesne izdelke: špehovke, bunke, salame, pa tudi med in seveda domači ajdov kruh z orehi.

Pripeljala tudi stroje

Najbolj oblegana pa je bila stojnica domače Čokoladnice Olimje, kjer so si obiskovalci lahko ogledali, kako nastajajo čokoladne tablice, figurice in praline z božansko teksturo, saj sta lastnika Mateja in Urban Videtič nekaj manjših strojev pripeljala v športno dvorano v Podčetrtku.

Polna stojnica Mateje in Urbana Videtiča iz Čokoladnice Olimje

»Jaz bom izbrala tole veliko marelično-lešnikovo šalčko. Gre za mešanico čokolade in oreščkov, nekakšno študentsko hrano. Če poješ eno, si sit,« nam je povedal Blaž, ki se, kadar se po službeni plati zadržuje na Kozjanskem, vedno ustavi v njihovi trgovinici in zato že dobro pozna vse izdelke. »Imajo najboljšo čokolado in praline, klasične in nugatove, pa z rižem, karamelo, lešniki, suhim sadjem, tudi medom,« nam je zatrdila Tina Belej, ki je njihove izdelke prvič pokusila v Piranu, kjer imajo svojo trgovino.

55 je bilo ponudnikov.

Ponudnikov pralin in vseh vrst čokolad je bilo še veliko, po večini manjših domačih izdelovalcev. Obiskovalci so pokušali tudi bela in rdeča vina, kraft piva, domača žganja in likerje. »Naša regija premore veliko pridelovalcev, a se jih malo pojavlja na vinskem zemljevidu, zato je prav, da za promocijo izkoristimo dogodek, kot je ta festival,« je dejal Matija Jagrič iz hiše vin Emino, ki je na festivalu prav tako ponujala veliko sort rujne kapljice.

Vinar Jože Kralj iz Bistrice ob Sotli

Irena Pečnik z vnukinjo Saro ob domačih dobrotah, ki jih večinoma prodajo kar doma.

Boštjan Misja, direktor GIZ Turizma, in njegov oče Peter, župan Podčetrtka, sta pred sedmimi leti zasnovala festival vina in čokolade.