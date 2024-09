Tega se ne vidi vsak dan: Janša objavil fotografijo Urške v postelji ... (FOTO in VIDEO)

Poročali smo že, da je na današnjem zasedanju v parlamentu burno, saj so bila na vrsti vprašanja poslancev in poslank ministrom in ministricam. Ob tem se je prva dama parlamenta Urška Klakočar Zupančič celo opravičila šefu opozicije Janezu Janši, ker ga sprva ni opazila v dvorani.

Urška Klakočar Zupančič v podcastu Pokrito Odkriti 13 FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Poslanci so se seznanili z odstopom šolskega ministra Poslanci so se danes na redni seji DZ seznanili tudi z odstopom ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde, ki mu je s tem prenehala ministrska funkcija, tekoče posle bo opravljal do imenovanja novega ministra. Predvidoma ga bo nasledil direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj, predlog za njegovo imenovanje mora premier Robert Golob še poslati v DZ.

No, a to ni zmotila šefa SDS, da se ne bi v nadaljevanju na omrežju X spraševal: »Le kam se je danes tako mudilo predsednici državnega zbora,da je prekinjala poslance in nato brez razloga za 2 uri prekinila sejo DZ? Je že kdo izračunal, koliko to stane?«.

Je pa ob tem Janša objavil fotografijo Urške Klakočar Zupančič v postelji. Gre za posnetek iz podcasta Pokrito Odkriti 13, v katerem je pred dnevi sodelovala prva dama parlamenta.