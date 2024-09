Burno v DZ: Predsednica prekinila sejo, Janezu Janši pa se je opravičila

V državnem zboru se je opoldne začela septembrska seja, na kateri bodo na poslanska vprašanja odgovarjali le ministri in ministrice, predsednik vlade Robert Golob bo nanje zaradi delovnega obiska v New Yorku v okviru zasedanja ZN odgovarjal prihodnji torek.

Tokratna seja, ki bo očitno v znamenju petkove že druge interpelacije ministrice za digitalizacijo Emilije Stojmenove Duh, se je začela precej burno. Na samem začetku se je za postopkovni predlog oziroma vprašanje prijavil poslanec NSi Janez Cigler Kralj, ki je med drugim potarnal nad ponovno odsotnostjo ministrice Stojmenove duh na jutranji seji komisije za nadzor javnih financ. Predsednico DZ je ob tem pozval, naj zaščiti integriteto komisije in ukrepa glede tega, saj da očitno ministrica očitno ne spoštuje institucij pravne države.

Klakočar Zupančič mu je na to odgovorila, da si komisija integriteto gradi sama, očitala pa mu je, da je zlorabil postopkovno vprašanje za nekaj, kar to ni. »To ste naredili zato, da ste imeli malo šova,« je dejala. Nato je ministrici v bran stopil tudi poslanec Svobode Borut Sajovic, a ga je predsednica opozorila, da tudi on ni imel postopkovnega predloga.

Slaba volja se je stopnjevala

»Politiko vodite izven pravnih okvirjev. Svetujem vam, da prenehate in da gremo s sejo naprej,« je dejala Klakočar Zupančičeva, a Cigler Kralj ji ni ostal dolžen. »Omejujete, blokirate in preprečujete opoziciji, da opravlja svojo vlogo,« je dejal, predsednica pa mu je nato izrekla opomin. S postopkovnim predlogom se je oglasila tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, nato pa je Klakočar Zupančič v odgovoru pripomnila tudi: »O, pozdravljeni, gospod Janša, lepo, da ste se nam pridružili.« On ji je odgovoril, da je bil že prej prisoten v dvorani, predsednica DZ pa se mu je nato opravičila.

A nato se je slaba volja v dvorani le še stopnjevala, saj je predsednica dejala, da ne dovoli več postopkovnih predlogov, saj da to, kar govorijo poslanci, niso postopkovni predlogi. Ob glasnem negodovanju nekaterih prisotnih se je nato odločila za prekinitev seje za 10 minut. Ko se je seja nadaljevala, se je Klakočar Zupančič znova opravičila Janezu Janši, ker je narobe zaznala, da je šele takrat pristopil na sejo.

Ker so se postopkovni predlogi še naprej vrstili, predsednica DZ pa je ocenila, da poslanci zlorabljajo to možnost, je sejo ponovno prekinila, tokrat za dve uri.