Tako se delta širi po Sloveniji, preverite, kje so je odkrili največ (FOTO)

Delež zastopanosti delta različice po tednih. FOTO: zaslonski posnetek

Število potrjenih primerov različice delta po regijah v zadnjem obdobju. FOTO: zaslonski posnetek

Spremljanje pomembnih različic. FOTO: zaslonski posnetek

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so letos do 12. septembra s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov analizirali 13.873 vzorcev, od tega je bilo 2.226 genomov sekvenciranih v sodelovanju z ECDC. Od vseh sekvenciranih vzorcev jih je 13.677 iz leta 2021.V NLZOH so v zadnjem obdobju, od 6. do 12. septembra, sekvencirali genome 363 vzorcev s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Potrdili so 362 primerov različice delta, kar predstavlja 99,7 odstotka vseh sekvenciranih vzorcev, piše na spletni strani NLZOH.Tako so pretekli teden odkrivali različice po slovenskih regijah. Največ so jih potrdili v savinjski in posavski regiji, sledita jugovzgodna in gorenjska regija. Več pa v spodnji tabeli.Potrdili so tudi en nov primer alfa različice, preostalih dveh različic s statusom različice posebnega pomena, beta in gama, pa v tem presejalnem odbobju niso potrdili.Med 13873 vzorci iz leta 2021 so v NLZOH zaznali 78 različic novega koronavirusa.V sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so do ddaj v Sloveniji potrdili 7.336 primerov delta različice in 11 primerov delta plus različice, 10.801 primerov alfa različice, 29 primerov beta različice in devet primerov gama različice. Različico eta so potrdili v 48 primerih, različico joto v sedmih primerih, kepo v dveh primerih, C.36.3 v 11 primerih in različico B.1.1.318 v 19.Delta različica je bolj nalezljiva kot ostale različice, zato tudi v NLZOH pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, naj se cepijo čim prej, saj polno cepljeni razvijejo visoko stopnjo zaščite tudi proti tej različici.