Strokovnjak pojasnjuje izvor slovenske različice virusa

Leon Cizelj pojasnjuje, da je slovenski sev (zaenkrat) le domneva. FOTO: Zajem zaslona/Youtube, IJS

Pod 300 okužb šele čez nekaj mesecev?

Na IJS so v oceni pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in števila umrlih oseb predpostavili, da je v Sloveniji trenutno prisoten pretežno običajen sev in ne npr. kakšen zelo kužen slovenski sev, da smo z izvajanjem ukrepov spustili reprodukcijsko število na 0,95, da je bil 13. januarja delež novega (angleškega) seva dva odstoka in da je 60 odstotkov bolj kužen od običajnega seva. Upoštevali so vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih kategorijah, predpostavili pa so še da je imunih prebivalcev Slovenije štirikrat toliko kot potrjeno okuženih ter da zaradi sproščanja ukrepov v rdeči fazi reprodukcijsko število R zraste za pet odstotkov.



Ob vseh teh predpostavkah in vplivih so izračunali, da bi lahko stanje, ko bi imeli manj kot 300 novih okužb na dan dosegli šele čez nekaj mesecev, Sicer pa se, kot so zapisali, nakazuje, da bo novi bolj kužen sev postal dominanten sredi marca in da se bodo takrat krivulje spet obrnile navzgor.

»Možno pa je tudi, da v Sloveniji že imamo bolj kužen slovenski sev,« so pred dnevi v eni izmed svojih vsakodnevnih napovedih oziroma projekcijah širjenja virusa sars-cov-2 pri nas zapisali na Institutu Jožef Stefan (IJS) in poželi nemalo pozornosti. Po svetu je namreč začelo krožiti več različic virusa, ki se že več kot eno leto širi po svetu ter je okužil več kot 104 milijone in ljudi in je zahteval že več kot 2,2 milijona življenj. Smo torej bo angleškem, brazilskem in južnoafriškem dobili še slovensko različico virusa?Za pojasnilo smo se obrnili na, vodjo Odseka za reaktorsko tehniko na IJS. »Ideja slovenskega seva se je pred dnevi porodila v skupini ljudi, ki se ukvarjamo z matematičnim modeliranjem epidemije. Predstavlja namreč eno od mogočih razlag, zakaj smo od oktobra dalje v Sloveniji soočeni s precej večjim deležem okuženih, kot pa naši sosedje,« je pojasnil za Slovenske novice in dodal, da bi bil takšen razmeroma neugoden razvoj epidemije »lahko bil posledica bolj agresivnega seva (slovenskega ali angleškega) virusa. Seveda pa bi lahko bil tudi posledica velikega števila stikov med prebivalci Slovenije. Obstoja takega seva v slovenskih laboratorijih zaenkrat še niso potrdili.«Cizelj je dodal, da je bolj verjetna razlaga slovenskih razmer v (pre)velikem številu stikov med ljudmi. »V tem primeru nas lahko neizogibno širjenje angleškega seva, ki smo ga že potrdili, v nekaj tednih pripelje nazaj v črno fazo epidemije. Če pa agresivni slovenski sev v resnici obstaja in je podobno agresiven kot angleški, se bo epidemija pri nas ob nespremenjenem obnašanju ljudi zmanjševala zaradi prekuževanja in v naslednjih mesecih tudi zaradi cepljenja. Priporočamo torej previdnost in pripravljenost na širjenje angleškega seva,« je še opozoril.