Tako dobro je že kazalo, zdaj pa to: prihajajo še strožji ukrepi?

Ko se je že zdelo, da se epidemiološka krivulja sicer počasi, a vendarle obrača v pravo smer, torej navzdol, je premierv nedeljo potrdil, da so odkrili prisotnost t. i. britanske različice novega koronavirusa v Sloveniji. Tega so v vseh naših sosednjih državah potrdili že v tednih prej, zato so že tedaj domnevali, da je ta precej bolj nalezljiva varianta že prisotna tudi v Sloveniji. Analize naključnih pozitivnih vzorcev za nazaj soAngleška različica virusa bo, ker je bolj nalezljiva, pomenila ne le višje številke novih okužb, če se bo začela nenadzorovano širiti po Sloveniji, kot se je v Veliki Britaniji, ampak tudi večji pritisk na bolnišnice. Ravno ta dejavnika – število novih okužb in število covid 19 pacientov v bolnišnicah – pa sta tista, ki na januarja predstavljenem »semaforju« sproščanja ukrepov določata mejnike med posameznimi barvnimi območji, ki ob boljšanju epidemiološke slike vsako prinaša nove sprostitve oziroma v obratnem primeru vrnitev k ostrejšim ukrepom. Dve regiji izmed devetih, ki so v rdečem območju in so zato v njih odprli vrtce ter šolo za prvo triado, sta že zdrsnili nazaj v črno območje Na vlado smo se obrnili z vprašanjem, ali je zaradi potrjene prisotnosti angleške različice pričakovati spremembo (zaostritev) načrta sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije covida 19, in če da, kdaj lahko pričakujemo predstavitev novega načrta ter ali bi morebiti novi načrt vključeval tudi ukrepe, ki bi se uvajali ob večjem poslabšanju epidemiološke slike in bi bili strožji, kot so trenutni ukrepi s črnega dela »semaforja«.Z vlade so nam poslali kratek odgovor: »Kot je znano, obstaja načrt sproščanja ukrepov, na podlagi katerega je vlada pretekli teden sprejela vse ukrepe, ki so trenutno v veljavi. Hkrati s tem vlada vseskozi spremlja situacijo in trende glede stanja covida 19. Tako kot vedno do zdaj bo vlada takoj reagirala tudi v prihodnje, če bi se izkazalo, da je to potrebno.«Zelo jedrnata je bila tudi, vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje: »Zaenkrat se bo stanje budno spremljalo.«