Marca krivulje spet navzgor, imamo tudi slovenski sev?

V prvem valu se je okužil približno vsak 100. prebivalec (ocena: 12-krat toliko kot potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,35 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec.

V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra četrtina prebivalstva (ocena: 4-krat toliko kot potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 3 % prebivalstva oz. približno vsak 30. prebivalec.

»Epidemijo bi bilo dobro čim prej toliko zmanjšati, da bodo lahko epidemiologi sledili vsem stikom. To najbolj učinkovito omejuje širjenje virusa in bo močno olajšalo obvladovanje novega bolj kužnega seva, ko/če se bo razširil,« so na Institutu Jožef Stefan (IJS) zapisali v novi projekciji razvoja epidemije koronavirusa.V analizi trenutnega stanja sicer ugotavljajo, da epidemija zelo počasi upada. Pritisk na bolnišnice se zmanjšuje zaradi cepljenja rizičnih skupin. Vendar pa ocenjujejo, da bo novi bolj kužen sev postal dominanten že sredi marca in da se bodo takrat krivulje spet obrnile navzgor. »Možno pa je tudi, da v Sloveniji že imamo bolj kužen slovenski sev in v tem primeru bodo ob nespremenjenem obnašanju ljudi krivulje samo še padale zaradi prekuževanja in cepljenja.«V projekciji omenjajo še, da tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb znaša 1232. »Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 1232 in ocenjeno reprodukcijsko število R = 0,95, bi lahko to stanje dosegli šele v nekaj mesecih.«Na IJS ugotavljajo tudi, da število dnevno pozitivnih oseb, starejših od 65 let, počasi upada, tako v domovih starejših občanov kot tudi zunaj njih. Upada tudi zasedenost bolnišničnih kapacitet. Ocenjujejo tudi, da se vsakih 5 dni prekuži približno 1 % populacije. Kljub temu pa krivulja pada zelo počasi, prav zaradi naraščanja deleža novega bolj kužnega seva.