Ste polnoletni in niste dokončali srednje šole? Slovenska vojska vas išče

Po spremembi zakona o službi v Slovenski vojski (SV) bodo omogočili zaposlovanje tudi mladim, ki nimajo zaključene srednje šole ter jim ob tem ponudili možnost pridobitve srednješolske in kasneje tudi višje izobrazbe. Po navedbah ministrstva za obrambo bi tako radi medse privabili vsaj 50 novih vojakov, ki jih drugače ne bi mogli zaposliti.

Projekt je eden ključnih izzivov, ki je pred nami, je na današnji novinarski konferenci povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec. »To je kadrovsko popolnjevanje obrambnega sistema s poudarkom na Slovenski vojski.«

Povprečna starost v SV je 36 let

Problem SV vojske je v tem, da so njeni pripadniki vse starejši, povprečna starost je 36 let. Zato ponujajo mladim, da se lahko zaposlijo v Slovenski vojski tudi, če še nimajo zaključene srednješolske izobrazbe. Obenem bodo takim vojakom po sprejetih spremembah zakona omogočili, da zaključijo izbrano srednjo šolo ali celo nadaljujejo izobraževanje na višjem nivoju. Pogoj je le, da so pred podpisom pogodbe o zaposlitvi polnoletni.

Mlade pa vabijo v svoje vrste tudi v sestave za prostovoljno služenje vojaškega roka, kjer so prav tako dobrodošli vsi mladi z različnimi izobrazbami. Ponujajo tudi štipendiranje srednješolcev in študentov na različnih šolah in fakultetah, opravljanje obveznih praks ter v različne vojaške tabore.

»Ključna informacija iz spremembe zakona je tudi ta, da lahko posameznik, ki se pridruži Slovenski vojski in podpiše pogodbo o izobraževanju, pozove k povračilu stroškov, ki so mu nastali pred sklenitvijo pogodbe o izobraževanju. Ob tem verjamem, da je to pomembna stvar, ki bo mnogim, ki so si doslej sami plačevali pridobivanje izobrazbe, lahko koristila in jim pomagala na njihovi življenjski poti,« je na novinarski konferenci dejal generalni direktor direktorata za obrambne zadeve ministrstva za obrambo Boštjan Pavlin.

Več kot 15 tisoč mladih, ki jim ni uspelo dokončati srednje šole

Kot je poudaril načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš bi bili zadovoljni že, če bi uspeli pridobiti 50 novih vojakov, čeprav bi jih na leto lahko zaposlili do 850. V Sloveniji je namreč več kot 15.000 mladih, ki niso uspeli dokončati srednje šole iz različnih razlogov, vsaj del teh pa bi radi pridobili v svoje vrste.

V lokalnem okolju bo SV iskala primerne srednje šole, ki bodo mladim ob delu omogočale dodatno izobraževanje. Lahko pa ga bodo nadaljevali tam, kjer se trenutno že izobražujejo.

V Slovenski vojski je bilo konec leta 2022 zaposlenih 6370 vojakov, trenutno pa jih je 6159.