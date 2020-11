Stanje alarmantno, Kacin sporoča nove informacije (V ŽIVO)

Zaradi velikega številka okužb, polnih bolnišnic in vse več umrlih zaradi koronavirusa je v Sloveniji alarmantno stanje. V torek je bilo ob 7515 testih potrjenih 2217 okužb, delež pozitivnih je bil 29,5-odstoten.Vladni govorec za covid-19je na dopoldanski novinarski konferenci ocenil, da je delež pozitivnih testov večji zaradi ponovnega splošnega testiranja. Kot je spomnil, je ministrstvo za zdravje v minulih dneh ponovno priporočilo, naj se testira tudi vse družinske člane okuženih, ki so skupaj z njimi bili v karanteni brez testiranja.Kacin bo o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 spregovoril tudi na popoldanski novinarski konferenci, ki jo spremljamo v živo, na njej sodeluje tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinister za gospodarstvopa je sicer danes predstavil šesti protikoronski paket, katerega ključni ukrep je delno kritje fiksnih stroškov podjetij. Višina pomoči lahko seže do 1,2 odstotka letnih prihodkov posameznega podjetja na mesec, je povedal na današnji novinarski konferenci. Ukrep naj bi veljal do konca leta.