Jelko Kacin: od jutri bo ta regija po novem verjetno najbolj okužena (V ŽIVO)

Slovenija je včeraj doživela novi črni rekord. V statistiko smo vpisali kar 40 mrtvih, ki so imeli potrjeno tudi bolezen covid 19. Ob precej opravljenih testih je bilo zaznanih tudi več okužb z novim koronavirusom, 2217, kar skrbi, pa je delež okuženih, ki se je po padci na skoraj 20 odstotkov vnovič približal 30 odstotkom ( več o tem na povezavi ).Ministrstvo za zdravje je ponovno priporočilo, da se testira tudi družinske člane potrjeno pozitivnih oseb, zato je bil vzorec spremenjen, je vnovič visoke številke potrdil vladni govorec za covid 19. Hkratoi pa je dodal, da se število R še vedno umirja. Pričakuje se, da bodo številke še kakšen dan ali dva večje, potem pa se bodo vrnile v normalo, je dejal. Napovedal je še, da bo Pomurje najverjetneje od jutri naprej po novem prevzela štafetno palico in postala najbolj okužena regija.Kacin je potrdil, da je včeraj umrlo 40 oseb, kar je rekordno število do zdaj, ob tem pa je vsem svojcem, ki so zaradi covida izgubile bližnje osebe, izrekel sožalje.