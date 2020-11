Vse, kar morate vedeti o novih ukrepih: kdo lahko dobi sredstva, kdaj in koliko

Vlada je sprejela šesti paket protikoronskih ukrepov (PKP), ki bodo pomagala slovenskemu gospodarstvu in ohranjala delovna mesta. Ukrepi so vredni okoli milijardo evrov, največji delež pa bo odpadel na rešitev, ki so jo našli za pokrivanje fiksnih stroškov. To seveda ne bo v celoti, ampak delno, je povedal minister za gospodarstvo in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Med drugim je napovedal, da bo v prihodnjih dneh že začel nastajati sedmi PKP.



Kaj so torej zapisali v PKP6? Po ministrovih besedah so se osredotočili na težave najbolj prizadetih panog in malega gospodarstva, poleg že znanih ukrepov, kot so subvencioniranje čakanja na delo, skrajšani delovni čas in državna poroštva za bančne kredite, je ključni ukrep delno povračilo fiksnih stroškov. Kdo je upravičen? Upravičene so pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred 1. septembrom 2020 in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki poslovodje. Za katero obdobje? Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta, torej za čas treh mesecev. Koliko sredstev lahko pridobimo? Znesek, do katerega bodo upravičena podjetja, se bo izračunal na podlagi odstotnega deleža od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. »Na osnovi tega, bodo tista podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 do 70 odstotkov, prejela 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje,« Počivalška na twitterju povzema vlada. Če pa jim bo promet padel za več kot 70 odstotkov, bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.



A zneski so navzgor omejeni: podjetja lahko prejmejo do tri milijone evrov oziroma do 800.000 evrov za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019. Kako do sredstev? Upravičenci bodo Fursu predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v naslednjem mesecu dobili izplačilo. Podjetje v težavah bo lahko vlogo podalo najkasneje v 12 mesecih po preklicu epidemije. Počivalšek je še dodal, da so podaljšali tudi obdobje za oddajo vlog za moratorij kreditov pri gospodarskem ministrstvu za podjetja v težavah in pri javnih skladih.



Med ukrepi v sklopu ministrstva za finance izstopa poroštvena shema, ki je sicer podjetja v večjem obsegu še ne uporabljajo, a bo do tega prišlo, ko se bodo podjetja odločala za nove investicije oziroma prestrukturiranja, je sporočila vlada. V tem trenutku podjetja iščejo predvsem likvidnostne kredite, ki pa jih uspešno ponujajo tudi banke same. Od ukrepov izstopa tudi ukrep odloga plačil davkov in prispevkov.