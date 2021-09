Športniki združili moči za Damjano (FOTO)

Pred začetkom bojev na igrišču ena skupinska Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Avto se je kvaril

Tradicija

V enajstih letih, odkar v Novem mestu prirejajo dobrodelni županov turnir, se je zbralo več kot 50.000 evrov, kar ga uvršča med najbolj humanitarne športne dogodke v mestni občini Novo mesto.

4720 evrov so zbrali.

Akcija nad pričakovanji

Po napetem finalu in podaljšani igri sta zmagala Tibor Kovačič in Urban Kramar.

»Z multiplo sklerozo se da živeti, a bolje, da ne razmišljam o njej. Za veliko stvari me je bolezen prikrajšala, a iz stanja, v katerem sem, poskušam potegniti čim več. Vedno si pravim, da bi lahko bilo še slabše, zato uživam v življenju, kolikor le lahko,« pravi energije in optimizma polna 48-letnaiz Velikih Brusnic. Za njenemu stanju prilagojen avto so v soboto zbirali denar na tradicionalnem že 11. dobrodelnem županovem teniškem turnirju, ki je potekal na igriščih Teniškega kluba Portovald v Novem mestu.Ko se Damjana v spominih vrne v svojo mladost, pripomni, da so se težave začele že pri 20, a ni vedela, čemu jih pripisati. Je namreč frizerka po poklicu in delu je bila res predana. In ker je bilo stoječe, je tudi težave pripisovala utrujenosti po urah in urah stanja. Razmišljala je, da pač preveč dela in ima zato težave.»Potem sem začela čutiti mravljinčenje v desni roki in nogi, tudi vid se mi je slabšal, nisem imela niti moči, ves čas sem bila utrujena. Diagnozo so mi postavili šele po rojstvu hčerke. Dokler sem lahko, sem delala, saj sem tako lažje premagovala težave. Svoj poklic sem imela res rada in ni mi bilo težko delati tudi ves dan,« se spominja. Damjana ima recidivno remitentno obliko multiple skleroze, kar pomeni, da ji zdravila pomagajo, sta pa njeno počutje in stanje bolezni nihajoči, a zdaj na srečo ta miruje. Za gibanje uporablja električni invalidski skuter ali bergle. Pa tudi avto, seveda prilagojen. Prav skuter in avto sta pomembna za njeno samostojnost.Pred petimi leti si je s kreditom kupila starega peugeota avtomatika, letnik 2006. Precejkrat je morala zaradi okvar k mehaniku, sploh v zadnjem letu dni, in ker ji mobilnost veliko pomeni, predvsem zato, da je lahko samostojna in ne obremenjuje drugih, se je odločila, da bo kupila drug avto, prav tako rabljenega, saj so bile ideje o novem vozilu zaradi denarja tako oddaljena želja, da si nanjo niti pomisliti ni upala.»Ko sem se pogovarjala s sekretarko na območnem združenju Rdečega križa v Novem mestu, mi je svetovala, naj starega avtomobila ne popravljam več. Samo popravilo drsnih vrat bi stalo 700 evrov, če pa vrata ne delajo, avto ni uporaben. Na Rdečem križu so mi obljubili pomoč, to pa mi je dalo pogum, da sem začela gledati za nekoliko novejšimi avtomobili, da ne bom z njim kar naprej pri mehaniku. Ker nisem kreditno sposobna, sem napisala kar nekaj prošenj, Tudi na Radio 1, Karitas, mestno občino Novo mesto in center za socialno delo. Povsod sem naletela na pozitiven odziv,« je zadovoljna Dolenjka, ki je kljub nizki pokojnini nekaj malega prihranila tudi sama, tako da bo na koncu res dobila nov avto, sicer najcenejšega v tem rangu. Pomembna sta bila namreč dva pogoja – da ima avtomatski menjalnik in nekoliko višji prag, da lažje sede vanj.Damjana, ki je zaradi bolezni v pokoju 16 let, ima 21-letno hčerko, ki je študentka 1. letnika fakultete za ekonomijo v Novem mestu. Živita v pritličju hiše, katere lastniki so njeni starši. »Oče in mama se bližata 80, na srečo sta toliko zdrava, da mi pomagata. Res ju spoštujem in cenim njuno pomoč, jima pa vedno znova poudarjam, naj bosta srečna, da imata drug drugega, pa da lahko hodita in sta zdrava. Kajti prav zdravje je največje bogastvo, pa tudi delo. Najlepše v življenju je delati,« je v klepetu razmišljala Damjana, ki je prava borka, polna življenja in želje, da svoj čas preživi v družbi ljudi, ki jih ima rada. Na primer nekdanjih sodelavk pa prijateljic, staršev in hčerke, ki je, kot pravi, njen sonček.»Druženja mi zelo zelo veliko pomenijo,« se prešerno nasmeji in ne more skriti navdušenja in hvaležnosti ob dobroti vseh, ki so prisluhnili njeni tihi želji, da bi kupila drug avto.Na dobrodelnem županovem teniškem turnirju so v soboto za Damjanin avto zbrali 4720 evrov, tudi s pomočjo dražb; dresje priskrbelo podjetje Grosbasket, majici s podpisi slovenskih smučarskih reprezentantov je v sodelovanju z novomeškim Športno-rekreacijskim centrom Piramida podaril Under Armour Slovenija, podpisan lopar najboljšega slovenskega teniškega igralcapa je priskrbel Tenis Slovenija.Čeprav rezultati niso bili v ospredju, je bil turnir tudi tekmovalnega značaja. Po napetem finalu in podaljšani igri sta zmagalain. Drugo mesto je osvojila dvojicain, tretje pa dvojicain. Poleg treh županov, novomeškega, črnomaljskegain župana Dolenjskih Toplic, je v Novo mesto prišel tudi direktor Tenisa Slovenija