Spet zbrana množica protestnikov, opremljeni tudi s plinskimi maskami (FOTO)

Na Trgu republike se od 15. ure dalje znova zbira množica protestnikov, ki zahtevajo ukinitev protikoronskih ukrepov. Kot je včeraj sporočila policija, tudi današnji shod ni prijavljen. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.

Tokratni protest poteka brez ozvočenja, ne kaže, da bi kdo vodil množico. Med protestniki je tudi Zoran Stevanović, ki se je najvidneje izpostavljal ob prejšnjih protestih. Potem ko ga je pred tednom dni policija pridržala, je tokrat sporočil, da ni organizator protesta.

FOTO: Matej Druznik

Policija poziva k mirnemu izražanju stališč

Policija morebitne udeležence poziva, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. Policija je napovedala, da bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala varnostnim razmeram in tveganjem.

»Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda,« opominja policija in dodaja, da morajo udeleženci v takih primerih zapustiti prostor, saj da je le na ta način mogoče zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda. V skrbi za njihovo varnost udeležencem policija svetuje, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali, na primer na metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih snovi.

FOTO: Matej Druznik

S plinskimi maskami

Pozive na protestni shod v sredo je sicer opaziti na facebooku, med drugim ga je delila t. i. civilna iniciativa Maske dol in znova tudi stranka Resni.ca. Na teh profilih so vabili tudi na proteste v preteklih tednih, ki so se razvili v izgrede, policija pa se je odzvala tudi z uporabo solzivca in vodnega topa.

Na shodu 5. oktobra so policisti pridržali 25 oseb, večino zaradi kršenja javnega reda in miru. Tri osebe so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Lažje je bilo poškodovanih šest policistov ter še dve osebi. Alojz Sladič iz sektorja splošne policije pri generalni upravi je dan po protestu očitke o pretirani uporabi prisilnih sredstev zavrnil.

Protestniki, ki so že zbrani na Trgu republike, večinoma zagotavljajo, da želijo protestirati mirno, so se pa nekateri od njih že primerno »oborožili« in s seboj prinesli tudi plinske maske.