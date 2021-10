Pred novimi protesti policija sporoča: Ne prihajajte z otroki

Poskrbite za svojo varnost

Po pestrem dogajanju na protivladnih protestih prejšnji teden, je policija pred jutrišnjim napovedanim shodom pozvala protestnike, naj mirno izražajo svoja stališča ter upoštevajo navodila in ukaze policistov.S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da jutrišnji napovedani shod ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih. »Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe,kot je npr. rediteljska služba. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.«Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območje shoda bo videonadzorovano. »Opozarjamo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki,« so zapisali pri PU Ljubljana.Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda.»V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujemo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi). V takšnih primerih, še posebej pa ob hujših in množičnih kršitvah, jim priporočamo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih protestnikov. Tudi v primeru tako hudih kršitev, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj.«Policija je organizatorje še pozvala, naj demonstracije prijavijo, udeležence pa opozorila, naj to pravico uveljavljajo mirno instrpno.