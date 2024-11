Spet drama v DZ! Vonta nad Janševega poslanca: »Gospod Hoivik, dejmo se umirit fante! « (VIDEO)

Da so razprave v državnem zboru pestre in občasno zelo vroče, ni nič novega. Še posebej seveda, kadar si v lase skočijo poslanci največje stranke Golobovega Gibanja Svodoba in največje opozicijske stranke Janševe SDS. Tako je poslanka Tamara Vonta (Gibanje Svoboda) v nekem trenutku malce izgubila živce in poslancu Andreju Hoiviku (SDS) zabrusila: »Gospod Hoivik, dejmo se umirit fante! Sej bo vse vredu.«

Mahnič se sprašuje, kako poimenovati Tamaro Vonta

Na njegov odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Na omrežju X je Hoivik tako sporočil: »Ko se v vladi vse začne sesuvati, opozicijo začne naslavljati z "fante",«. No, kasneje se je oglasil še njegov strankarski kolega, poslanec Žan Mahnič, ki je pridal: »Tamara Vonta je Andreja Hovika poimenovala "fante". Kako pa bi vi poimenovali Tamaro Vonta?«.