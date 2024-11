Uf! Ste slišali, kaj je Klakočar Zupančičeva zabrusila Janševim?

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob napovedi SDS o vložitvi predloga za njeno razrešitev poudarila, da ima vsaka poslanska skupina pravico predlagati vse, kar je zakonito in ustavno. Ne glede na odločitev DZ glede tega konkretnega predloga meni, »da se bo naslednji dan svet popolnoma enako vrtel kot dan pred tem«.

Predlog za razrešitev predsednika DZ lahko vloži najmanj deset poslancev, za razrešitev predsednika DZ pa je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov.

Ob tem je Klakočar Zupančič dodala še, da o predsedniku ali predsednici odloča absolutna večina glasov vseh poslancev, so sporočili iz njenega kabineta.

Podpise bo prispevala tudi NSi, Golob govori o politični manipulaciji SDS

Poslanska skupina SDS je danes napovedala vložitev predloga za razrešitev predsednice DZ, ki ji očitajo ponavljajoče kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimernega vedenja. Podpise k predlogu za razrešitev bo zagotovo prispevalo tudi osem poslancev NSi, je napovedal predsednik NSi Matej Tonin.

Namestnik vodje poslancev Svobode Lenart Žavbi pa je po napovedi SDS poudaril, da ima Klakočar Zupančičeva popolno zaupanje in podporo poslanske skupine Svoboda. Podporo so ji izrazili tudi v koalicijski Levici, v SD so prepričani, da ta manever SDS ne bo razbil koalicije.

Predsednik vlade Robert Golob potezo SDS ocenjuje kot politično manipulacijo in jo kot takšno v celoti zavrača, so sporočili iz njegovega kabineta.