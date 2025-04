Dodik se je spet izmuznil

V Vzhodnem Sarajevu, ki je pod nadzorom Republike Srbske, je policija države BiH v sredo zvečer poskusila pristopiti do predsednika Republike Srbske Milorada Dodika in ga v skladu z izdanim nalogom pridržati, a so ji to preprečili policisti srbske entitete.

Srbska entiteta je februarja sprejela zakone, ki prepovedujejo delovanje institucij BiH na območju Republike Srbske.

Dodik je bil v enem od tamkajšnjih upravnih poslopij, ko so vanj poskusili vstopiti predstavniki državne policijske agencije za preiskave in zaščito (Sipa). Kot je za nacionalno televizijo BHRT povedala predstavnica Sipe, so poskusili izvršiti sodni nalog za privedbo Dodika zaradi kaznivega dejanja kršenja ustavnega reda, a so agentom Sipe dostop do Dodika preprečili policisti Republike Srbske.

V prvih poročilih sicer ni bilo povsem jasno, ali je Sipa hotela Dodika pridržati ali mu le izročiti nalog za privedbo. Dodik je kmalu po dogajanju v stavbi priredil novinarsko konferenco, na kateri je zatrdil, da ne odhaja nikamor, državno policijo pa obtožil kršenja zakonodaje.

Srbska entiteta v BiH je namreč februarja sprejela sporne zakone, ki prepovedujejo delovanje institucij BiH na območju Republike Srbske, vključno s Sipo in pravosodnimi organi. Zakone so sprejeli kot odziv na odločitev sodišča BiH, ki je Dodika obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Pripadniki policije srbske entitete so zavarovali stavbo RS v Vzhodnem Sarajevu. FOTO: Elvis Barukcic/AFP

Ustavno sodišče je izvajanje teh zakonov do končne odločitve začasno zadržalo, tožilstvo BiH pa je proti Dodiku ter predsedniku vlade in narodne skupščine te entitete BiH Radovanu Viškoviću in Nenadu Stevandiću uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo nalog za privedbo.