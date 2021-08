Slovenski strokovnjak bi šole odprl 1. oktobra

Pred nami so še trije tedni šolskih počitnic, a marsikateri starš že z nervozo pogledujejo proti 1. septembru, začetku šolskega leta. Zadnji dve šolski leti je zaznamovalo šolanje od doma, glede na to, da strokovnjaki prav za začetek septembra napovedujejo, da bo, pa se številni bojijo, da jih kaj takega čaka tudi v prihajajočem šolskem letu.Mikrobiologje prepričan, da bi morali začetek šolskega leta prestaviti za en mesec, na 1. oktober, vrtci in jasli pa naj septembra ostanejo zaprti. »Iluzija, da otroci prebolevajo zlahka, se ruši,« je strokovnjak koprske enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) opozoril v svojem zapisu na facebooku. Staršem, ravnateljem, odločevalcem in zanikovalcem pa izkušnjo Indonezije, kjer otroci umirajo za delto, podal kot opozorilo. Pripel je članek v angleščini, kjer med drugim piše, da v Indoneziji otroci predstavljajo 12,5 odstotka vseh okuženih, julija pa je zaradi koronavirusa v času širjenja delta različice vsak teden umrlo sto otrok.V Sloveniji trenutno poteka debata,. Stroka je po besedah vodje strokovne skupine za covid 19predlagala, da bi tudi v srednjih šolah za dijake veljal sistem PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani), kar je močno razburilo nekatere ravnatelje, češ da je to popolnoma neizvedljivo. Za osnovnošolce zadnjih treh razredov bi še veljalo, da se samotestirajo, testirati pa bi se morali tudi zaposleni.Državni sekretar na ministrstvu za zdravjeje sporočil, da bodo z ministrstvom za izobraževanje znanost in šport naredili vse, da bodo šole ostale odprte. S študentskimi organizacijami so že dosegli soglasje, da bo izobraževalni proces na fakultetah potekal pod pogojem PCT. Za srednje šole model predvideva prostovoljno samotestiranje dijakov, ob prehodu v rdečo epidemiološko fazo pa bi bil tudi za njih obvezen pogoj PCT.Za osnovno šolstvo, ki je obvezno, pa bo veljalo, da se lahko učenci v zadnji triadi prostovoljno samotestirajo.Ministrica za šolstvoje sicer v Odmevih na RTV Slovenija zatrdila, da se bo šolsko leto začelo 1. septembra.