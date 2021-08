Za študente PCT, za srednješolce samotestiranje

Državni sekretar na ministrstvu za zdravjeje v izjavi medijem dejal: »Naša želja je, da ostanejo šole odprte. Vemo, da je bilo to v preteklosti velik problem, z ministrstvom za izobraževanje znanost in šport bomo naredili vse, da bodo ostale odprte.«S študentskimi organizacijami so tako že dosegli soglasje, da bo izobraževalni proces na fakultetah potekal pod pogojem preboleli, cepljeni in testirani (PCT). Tako bo ta pogoj uveljavljen že ob začetku prihodnjega študijskega leta.Za srednje šole je sicer svetovalna skupina za covid-19 predlagala tudi pogoj PCT, a »skupna želja je, da gremo s postopnimmodelom«. Ta predvideva prostovoljno samotestiranje dijakov, ob prehodu v rdečo epidemiološko fazo pa bi bil tudi za njih obvezen pogoj PCT.Za osnovno šolstvo, ki je obvezno, pa bo veljalo, da se lahko učenci v zadnji triadi prostovoljno samotestirajo.»Verjetno bomo v primeru, če bo na nekem območju velik izbruh oz. žarišče okužb, odločitve o zapiranju šol sprejemali lokalno. Ampak generalno bomo skušali šole ohraniti odprte,«je zagotovil.Izpostavil je, da je precepljenost šolnikov velika težava, zato so pozvali predstavnike šolstva, da bi pomembno dvignili ta delež. Po nekaterih informacijah je precepljena okoli polovica šolnikov.Ob tem je direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)pozval k čim večji precepljenosti tudi med mladimi.