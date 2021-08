Voditelj vrtal in vrtal v šolsko ministrico, a natančnega odgovora ni bilo

Sobivanje, sobivanje, sobivanje ... Razlagala, kaj je PCT, odgovora pa ni bilo

»Vemo, da 1. septembra začnemo šolsko leto«

Simona Kustec ni dala odgovora. FOTO: posnetek zaslona

​Imeli so celo poletje, a odlok je še v usklajevanju

Ministrica za šolstvoje bila gostja v Odmevih, kjer jih je zanimalo, kar tudi vso Slovenijo: ali se bo pouk začel 1. septembra in ob kakšnih pogojih bodo lahko šolarji vstopali v šole. Kot smo poročali, je državni sekretar na ministrstvu za zdravje v sredo dejal, da bo izpolnjevanje PCT-pogoja potrebno za obisk predavanj v novem študijskem letu. Za dijake pa je predlog, da se sprva prostovoljno samotestirajo, ob prehodu v rdečo epidemiološko fazo pa bi tudi za njih veljal pogoj PCT »PCT je nekaj, kar ni neposredno del šolske vsebine in stroke, je pa del sobivanja in uspešnega delovanja v času epidemije koronavirusa,« je na vprašanje, kakšni bodo pogoji za šolsko leto 2020/21, ki se začne čez tri tedne, dejala ministrica za šolstvo.»Kar se tiče izvedbe pouka in vsebine, se ta bistveno ne spreminja. Vsi temelji so poznani že od druge polovice prejšnjega šolskega leta, kar se pa spreminja, je sobivanje z virusom. In je povezano s tem, kako na varen način lahko sobivamo z virusom v šolskem prostoru, da ne bo treba znova zapirati šolskega prostora.«Voditelj je še enkrat dejal, da šole pričakujejo navodila in da naj bi jih prejele 24. avgusta, kar je res zelo pozno, če se šolsko leto začne 1. septembra. Ministrica pa: »Eno so ukrepi in vsebine, drugi del zgodbe pa so PCT-pogoji, za katere pa moram povedati, kljub temu da so v primarni pristojnosti ministrstva za zdravje, so nekaj, kar je vstopnica za varno sobivanje v celotnem prostoru, tudi v šolskem sistemu.«Še je vrtal voditelj, a odgovora ni bilo. Še tretjič jo je vprašal, ali vemo, na kakšen način bodo prihajali v šole 1. septembra otroci. »Vemo, da 1. septembra začnemo šolsko leto, vemo, da delamo vsi, verjamem, da res vsi, šoli in zaposleni, da bomo začeli varno v šolskem pogoju. Predpogoj pa je, da imamo odgovoren odnos sami do sebe. Najbolj idealen pogoj je, da se cepimo.«Precepljena je okoli polovica v šolskem sistemu: »To je premalo, zato na tem mestu pozivam vse, da se cepite. Mislim, da obvezno cepljenje ni potrebno, gre za samo odgovornost posameznikov.«Od konca preteklega šolskega leta so imeli na ministrstvih čas, da pripravijo navodila za leto 2021/22, a jih še niso. »V fazi dokončnega dogovarjanja je, na kakšen način bomo pripravili vsebino odloka, ki bo določal PCT-pogoj. To bo jasno zelo kmalu. Ne pa bi bilo odgovorno to narediti čez noč, ker je treba pretehtati vsebine in zagotoviti razumevanje PCT, da ga bomo lahko varno izvajali.«To je nekaj, kar je aktiven proces. »Pričakujem, da bo v naslednjem tednu pripravljen in sprejet odlok. Preigravamo vse možnosti. Če želimo imeti šole in vrtce odpret, je jasno, da bo vključen PCT.«