To o PCT v šolstvu predlaga stroka, ravnatelji na nogah

Foto:Igor Mali/Delo

Nizka precepljenost med mladimi

»Nekako je predlog svetovalne skupine, da bi tudi v srednjih šolah za dijake veljal sistem PCT-ja,« je za RTV Slovenija pojasnila vodja strokovne skupine za covid-19Nekateri ravnatelji srednjih šol so zaskrbljeni in že opozarjajo, da je to popolnoma neizvedljivo. »Kdo bo to kontroliral, kdaj bo kontroliral, ob vstopu v šolo je nemogoče, da bomo mi imeli neke čuvaje, ki bodo gledali, ali oni imajo to potrdilo ali ne …,« je dejala, predsednica društva ravnateljev srednjih šol, in ob tem dodala, da bi lahko zaradi tega otroci ostajali doma.Za osnovnošolce zadnjih treh razredov bi še veljalo, da se samotestirajo, testirati pa bi se morali tudi zaposleni. Kot pa še poroča RTV Slovenija se ministrica Simona Kustec na očitke, da je organizacija prepozna in da ne vključuje predlogov ravnateljev, za zdaj še ni odzvala, tako tudi ni znano, katerim predlogom stroke bo vlada prisluhnila. Ravnatelji osnovnih in srednjih šol naj bi namreč informacije o poteku šolanja prejeli zadnji teden v avgustu, torej tik pred začetkom šolskega leta.Delež cepljenih med mlado populacijo ostaja nizek. Z vsemi potrebnimi odmerki Pfizerja ali Moderne je bilo do zdaj v starostni skupini od 12. do 18. leta cepljenih nekaj manj kot 15 tisoč najstnikov. Pri otrocih po cepljenju za zdaj niso zaznali stranskih učinkov. Na ministrstvu za izobraževanje pa imajo podatke s konca marca, ko je potekala organizirana akcija cepljenja zaposlenih v šolah. Takrat se je cepilo 39 odstotkov zaposlenih v osnovnih in 48 odstotkov zaposlenih v srednjih šolah. .