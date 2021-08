IJS napovedal, kdaj bo Slovenija rdeča

Že jeseni bolj polne bolnišnice kot v drugem valu?

Projekcija zapolnjenosti bolnišnic s covidnimi pacienti. FOTO: IJS



Kužnega 0,15 odstotka prebivalstva

Epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 20 dni. Po kriterijih Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) smo v oranžni fazi, v rdečo bomo predvidoma prešli 2. septembra, v svoji projekciji širjenja covida 19 v Sloveniji napovedujejo na Institutu Jožefa Stefana. Temno rdečo fazo pa bi lahko dosegli 23. septembra.Iz epidemioloških podatkov, ki jih tedensko objavlja Nijz, je razvidno, da lokalno širjenje okužb narašča, kar pomeni, da bi epidemija naraščala tudi, če okužb ne bi uvažali iz tujine. Lokalno širjenje okužb je že prevladujoče.Če se ne bomo pravočasno dovolj precepili, bomo jeseni lahko presegli drugi val epidemije v bolnišnicah, opozarjajo. Da četrti val ne bi preveč narasel, predvsem pa, da ne bi premočno obremenil bolnišnic, bi se morali vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepiti in se tako zaščititi pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotki, ocenjujejo.IJS ob tem ugotavlja, da število dnevno pozitivnih oseb v starostni skupini nad 65 let raste. Zasedenost bolnišničnih kapacitet počasi raste, prav tako dnevni sprejem v bolnišnice.V prvem valu se je po oceni IJS okužil približno vsak stoti prebivalec (ocena: 12-krat toliko kot potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec.V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva (ocena: štiri- oziroma trikrat toliko, kot je potrjenih primerov v drugem oziroma tretjem in četrtem valu). Trenutno je delež kužnih približno 0,15 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 800.