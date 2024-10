Slaba novica za upokojence, letos ne bodo dobili tega denarja

Spletni portal n1info.si poroča, da upokojenci letos ne bodo dobili enkratnega zimskega dodatka, tako kot se je to zgodilo lani. Razloga za to pa sta letošnja redna uskladitev pokojnin ter umiritev draginje.

»Glede na 8,8-odstotno redno uskladitev pokojnin v letu 2024 in umiritev dviga cen življenjskih potrebščin in energentov vlada letos ne predvideva dodatnih, enkratnih ukrepov za pomoč upokojencem, kot so bili v lanskem letu,« so za omenjeni portal povedali na ministrstvu.

Na voljo izredna socialna pomoč

Za tiste, ki imajo povišane nepredvidene stroške, je, kot so še povedali na ministrstvu, na voljo institut izredne socialne pomoči. Ta je sicer na voljo že dolgo. Izredna socialna pomoč je po njihovih besedah »namenjena osebam ali družinam, ki so se zaradi nepredvidenih razlogov znašle v materialni ogroženosti ali imajo izredne stroške, ki jih ne morejo pokriti z dohodkom.« Tako kot za običajno denarno pomoč se tudi za izredno zaprosi na Centru za socialno delo.

Zimski letni dodatek se je lani izplačal v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka. Izplačan je bil vsem, ki so bili v decembru upravičeni do izplačila pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja.