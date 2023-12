Upokojenci, preverite transakcijski račun: prihaja zimski letni dodatek, razkrivamo, koliko vam pripada

Zimski letni dodatek je nova pravica in se bo izplačal v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023.

Kdo bo prejel zimski letni dodatek

Izplačan bo vsem, ki bodo v decembru upravičeni do izplačila pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Kdaj bo nakazan zimski letni dodatek

»Zimski letni dodatek bo 20. decembra 2023 nakazan aktivnim uživalcem, katerim bo do takrat že izplačan letni dodatek za leto 2023. Upravičencem, ki jim bo pravica do osnovnega prejemka in letnega dodatka za leto 2023 priznana kasneje, bo zimski letni dodatek izplačan ob izplačilu rednih pokojnin za april 2024,« so sporočili iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Koliko bo znašal zimski letni dodatek

Odmera zimskega dodatka je odvisna samo od višine že izplačanega letnega dodatka za leto 2023. Na odmero zimskega letnega dodatka ne bo vplivala višina prejemka, ki upravičencu pripada na dan odmere zimskega letnega dodatka.

Primer izračunov zimskega letnega dodatka za upravičence do polnega letnega dodatka za leto 2023:

če je letni dodatek za 2023. 455 evrov, potem je zimski letni dodatek 182 evrov,

če je letni dodate za 2023. 315 evrov, potem je zimski letni dodatek 126 evrov,

če je letni dodatek za 2023. 255 evrov, potem je zimski letni dodatek 102 evra,

če je letni dodatek za 2023. 205 evrov, potem je zimski letni dodatek 82 evrov,

če je letni dodatek za 2023. 14 evrov, potem je zimski letni dodatek 58 evrov.

Kaj pa za primere, ko je bil uživalec upravičen do sorazmernega najvišjega letnega dodatka? Če je bil upravičen do denimo petine najvišjega letnega dodatka, se je njegov letni dodatek odmeril v višini 91 evrov. V tem primeru bo zimski letni dodatek znašal 36,40 evra (40 odstotkov od 91 evrov).