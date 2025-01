Škandal v UKC Ljubljana, ki je odmeval! Prostato odstranili bolniku, ki ni imel raka, zdaj znani rezultati izrednega nadzora

Zdravniška zbornica Slovenija je v primeru preobsežne odstranitve prostate zaradi zamenjave vzorcev na inštitutu za patologijo v izrednem strokovnem nadzoru ugotovila, da je do zamenjave vzorcev prišlo v postopku prestavljanja vzorcev tkiva iz prejetih kaset v kasete z internimi identifikacijskimi številkami v laboratoriju inštituta. Pri opisanem prestavljanju dveh vzorcev v skladu z ustaljenim načinom dela ni sodeloval nobeden od nadzorovanih zdravnikov, so pri zbornici za STA pojasnili po opravljenem izrednem strokovnem nadzoru.

Postopki preiskav tkiva prostate s strani zdravnikov izvedeni strokovno

Pri pregledu dokumentacije in proučitvi okoliščin je komisija zdravniške zbornice za izredni nadzor prišla do enotnega zaključka, da so bili vsi postopki histopatoloških preiskav tkiva prostate s strani zdravnikov izvedeni strokovno in v skladu z navodili in smernicami.

Komisija je ugotovila, da so na inštitutu za patologijo po ugotovljeni zamenjavi vzorcev uvedli vrsto dodatnih ukrepov in nadgradnjo laboratorijskega informacijskega sistema z namenom zmanjšanja možnosti zamenjave vzorcev med različnimi pacienti ob sprejemu v največji možni meri. Komisija je v poročilu o izvedenem nadzoru predlagala izboljšanje procesa sprejema in obdelave histopatoloških vzorcev v laboratoriju. Do zaključka izrednega strokovnega nadzora je inštitut predlagane ukrepe že izvedel, so navedli pri zbornici.

Napaka se je zgodila maja 2023. Zaradi napačne diagnostike inštituta za patologijo so bolniku napačno diagnosticirali raka, na urološki kliniki ljubljanskega kliničnega centra pa so ga nato operirali obsežneje, kot bi ga sicer. Predstojnik inštituta za patologijo ljubljanske medicinske fakultete Jože Pižem je potem, ko je primer prišel v javnost potrdil, da je prišlo do zamenjave vzorcev tkiva prostate. Kot je poudaril, je inštitut v celoti prevzel odgovornost za napako, ministrstvu za zdravje pa je niso prijavili, ker niso vedeli, da so kot izvajalec diagnostike na področju patologije to dolžni storiti.