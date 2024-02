Še ena zamenjava tkiv: V UKC Ljubljana prostato odstranili bolniku, ki ni imel raka

Minuli teden je slovensko javnost pretresla novica, da so v ljubljanskem UKC po napaki klinike Barsos, kjer so zamenjali vzorca tkiv dveh pacinetov in nato napačnemu odstranili želodec, danes pa je odjeknila vest, da se je maja lani podobna napaka zgodila tudi na Inštitutu za patologijo ljubljanske medicinske fakultete. Pri analizi tkiva ob sumu na raka prostate naj bi po poročanju MMC prišlo do napake, zaradi katere so prostato odstranili bolniku, ki raka ni imel.

»Po preverjanju smo ugotovili, da je v mesecu maju 2023 na Inštitutu za patologijo medicinske fakultete prišlo do napake pri procesiranju vzorca prostate in postavitve napačne diagnoze raka pri bolniku, ki je bil sicer v UKC-ju Ljubljana obravnavan zaradi suma na rak prostate. Na osnovi napačnega patološkega izvida ter kliničnih okoliščin in slikovnih izvidov je bil v UKC-ju Ljubljana izveden za tovrstno diagnozo indiciran kirurški poseg, ki je bil sicer obsežnejši, kakor bi bil v primeru negativnega patohistološkega izvida. Tudi sicer bi bil pri pacientu indiciran operativni poseg. Pacient je po operaciji okreval v skladu s pričakovanji,« so za MMC pojasnili na UKC Ljubljana.

Povedali so še, da so, ko so ugotovili napako, obvestili pacienta in opravili varnostni pogovor vodstva Urološke klinike in Inštituta za patologijo medicinske fakultete, na katerem so primer analizirali in sprejeli določene korektivne ukrepe.