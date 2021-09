Šivilja Erika dočakala stotico

Njena prva zaposlitev je bila v graščini v Ormožu.

V Centru starejših občanov Ormož so ji spekli čudovito torto.

V teh prijetnih poznopoletnih dnevih, ko se po okoliških prleških vinogradih začenja trgatev, je še posebno veselo in razigrano v Centru starejših občanov Ormož, kjer so pripravili lepo slavje. Njihova stanovalka, rojena, je namreč praznovala častitljivi življenjski jubilej, 100. rojstni dan. Rodila se je 4. septembra 1921 v Ormožu kot druga od štirih otrok mami, ki je bila Čehinja, in očetu, nekoč uglednemu ormoškemu čevljarju.Otroštvo je preživljala v Ormožu, skupaj s starejšo sestroin mlajšima bratomain. Poleg slavljenke živi še samo Milan. Po osnovni šoli se je izučila za šiviljo, njena prva zaposlitev je bila v graščini v Ormožu, pozneje, ko si je ustvarila družino, je šivala doma. Poročila se je zin skupaj sta se preselila v Slovenj Gradec ter si tam ustvarila družino. V zakonu sta se jima rodila sinin hčiLjubezen do rodnega kraja je Eriko in Jožeta vlekla v Ormož, zato sta se po moževi upokojitvi preselila nazaj in si tam zgradila hišo.Erika, ki je že leta 1985 ostala brez moža, ima dve vnukinji in enega vnuka ter po dva pravnuka in pravnukinji. Jesen življenja preživlja v Centru starejših občanov Ormož, kjer so ji tudi pripravili praznovanje njenega visokega življenjskega jubileja.