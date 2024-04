Sestanek Goloba in Sancheza: »Bližnji vzhod se približuje prepadu«

»Bližnji vzhod se približuje prepadu,« je danes po srečanju s premierjem Robertom Golobom povedal predsednik španske vlade Pedro Sanchez. Kot je dejal, je na voljo več poti; prva je eskalacija odnosov, druga pa mednarodno priznanje Palestine in diplomacija. Premierja o časovnici priznanja, ki je bila osrednja tema srečanja, nista govorila.

Golob je poudaril, da je priznanje Palestine samo eden od korakov, ki bi prispeval k olajšanju trpljenja prebivalcev Gaze, »zagotovo pa ni edini, niti ne bo zadoščal«. Med državama obstaja konsenz o potrebi po priznanju neodvisne palestinske države v mejah iz leta 1967, a kot je dejal Golob, namenoma ne želi govoriti o časovnici, saj da ni vse odvisno zgolj od Madrida in Ljubljane, pač pa številnih drugih dejavnikov.

Tudi Sanchez je opozoril na hude razmere v Gazi, kjer da se dva milijona ljudi soočata z lakoto. »Imamo več poti, ki jim lahko sledimo, vendar morda ne želimo. Prva je eskalacija odnosov, torej še nadaljnje poslabšanje, česar si ne želimo, druga pot, ki jo lahko izberemo, pa je mednarodno priznanje in diplomacija,« je na skupni novinarski konferenci povedal Sanchez in ob tem izrazil upanje, da bi slednja vodila k trajnostnemu miru na Bližnjem vzhodu.

Španski premier iz vrst socialistov je Slovenijo obiskal v okviru turneje po Evropi, s katero želi razširiti skupino držav, ki bi priznale Palestino.

Premirje je nujno

Golob in Sanchez sta že konec marca ob robu vrha EU skupaj s kolegoma iz Irske in Malte sprejela skupno izjavo, v kateri so voditelji izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.

Strinjali so se tudi, da je nujno takojšnje premirje, brezpogojna izpustitev talcev ter hitro, obsežno in trajno povečanje humanitarne pomoči na območje Gaze, kjer je bilo v izraelskih napadih v zadnjih šestih mesecih ubitih več kot 34.000 ljudi, še več kot 76.000 je ranjenih.

Pedro Sánchez in Robert Golob. FOTO: Crt Piksi

Po pogovorih s Sanchezom je pripravljenost priznati Palestino in podpreti njeno polnopravno članstvo v ZN v petek izrazil norveški premier Jonas Gahr Store. Novi irski premier Simon Harris, čigar država je že večkrat nakazala, da bi priznala Palestino, pa je ob obisku Sancheza dejal, da se priznanje približuje. Dodal je, da s španskim kolegom želita za to pridobiti čim več držav, da bodo odločitvi dali večjo težo in s priznanjem poslali močnejše sporočilo.

Portugalska še ne more priznati Palestine

Sanchez se je v ponedeljek v Madridu srečal z novim predsednikom portugalske vlade Luisom Montenegrom, ki pa je dejal, da Portugalska še ni pripravljena priznati palestinske države, saj da želi počakati na usklajen pristop znotraj EU in Združenih narodov.

Po današnjih pogovorih z Golobom se bo Sanchez kmalu sestal še s predsednikom belgijske vlade Alexandrom de Croojem, čigar država trenutno predseduje Svetu EU.

Od leta 1988 je sicer Palestino doslej priznalo okoli 140 od 193 držav članic Združenih narodov. Ima tudi status opazovalke v ZN, ni pa polnopravna članica te organizacije. Za to si Palestina po neuspešni prošnji leta 2011 v zadnjem času znova prizadeva, Slovenija pa je napovedala, da bo v Varnostnem svetu ZN glasovala za polnopravno članstvo Palestine v ZN.