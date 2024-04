Grozljiva napoved Nostradamusa za leto 2024! Napad Irana na Izrael sprožil strah pred 3. svetovno vojno

Francoski videc Nostradamus je za leto 2024 napovedal vojno, saj je napad Irana na Izrael sprožil strah pred svetovnim konfliktom.

Prerok, s pravim imenom Michel de Nostredame, je videl, da so se številne njegove prerokbe iz njegove knjige Les Prophéties uresničile v preteklih letih, potem ko je bila izdana pred več kot 450 leti. Natančno naj bi napovedal vzpon Adolfa Hitlerja, ustrelitev predsednika Johna F. Kennedyja, začetek pandemije Covida in celo krizo življenjskih stroškov leta 2022.

Zdaj se zdi, da je imel prerok še eno uspešno napoved. Ko je pisal o letu 2024, je rekel: »Rdeči nasprotnik bo postal bled od strahu in spravil v strah veliki ocean.«

Izjava naj bi bila povezana tudi z napetostmi med Kitajsko in Tajvanom, vendar so bili upoštevani tudi nedavni napadi Hutijev na ladje v Rdečem morju.

Ljudje se bojijo

Dodaten element slabšanja odnosov na Bližnjem vzhodu je še podžgal njegove napovedi, saj se ljudje zdaj bojijo, da se bliža tretja svetovna vojna.

Potem ko je Iran pozno v soboto proti Izraelu izstrelil na desetine brezpilotnih letal in balističnih izstrelkov, se je na X, prej znanem kot Twitter, začela pojavljati tema o tretji svetovni vojni.

En uporabnik, ki je spremenil svoje ime in prikazano sliko v Vladimirja Putina, je zapisal: »Če se tretja svetovna vojna začne in obstajajo tri strani: 1. Rusija, Kitajska, Iran, Jemen, Severna Koreja, Irak; 2. Nato, Združene države, Izrael in Ukrajina ter 3. Talibani, Hezbolah, Hutiji. Na katero stran se boste postavili?«

Druga oseba je zapisala: »Zdaj bolj kot kdaj koli prej je svet na robu 3. svetovne vojne.«

Tretji je dodal: »Iran je napadel Izrael. Začela se je tretja svetovna vojna,«poroča dailystar.co.uk.