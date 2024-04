Izrael proti Iranu: brez sprožitve regionalne vojne, a z povračilnimi ukrepi, ki bi bili boleči

Izraelski vojni kabinet je danes tri ure razpravljal o morebitnih odgovorih na nedavni iranski napad z droni in raketami. Po navedbah izraelskih medijev so preučili več možnosti, želja odločevalcev pa naj bi bila, da izvedejo povračilne ukrepe, ki bi bili boleči za Iran, a hkrati ne bi privedli do širšega regionalnega konflikta.

Poročanje izraelske televizijske Postaje 12 omenja možnosti manjših in bolj silovitih izraelskih odgovorov na napad, ki ga je Iran sprožil v noči na nedeljo.

Nekatere povračilne ukrepe naj bi Izrael lahko sprejel takoj, a je kabinet pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja razpravljal tudi o dejstvu, da Izrael želi dejavnosti koordinirati z glavno zaveznico ZDA.

Ameriški predsednik Joe Biden je danes ob obisku iraškega premierja Mohameda Šije al Sudanija v Washingtonu dejal, da želi preprečiti širjenje bližnjevzhodnega konflikta.

Ravno ZDA so skupaj z Združenim kraljestvom, Francijo in Jordanijo ob iranskem napadu Izraelu stopile v bran in mu pomagale pri sestrelitvi več kot 300 iranskih izstrelkov.

V Teheranu so napad označili za dejanje samoobrambe in odgovor na izraelsko uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, v katerem sta bila ubita tudi dva visoka poveljnika iranske revolucionarne garde.