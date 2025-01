V slovenskih dijaških domovih kot v turških letoviščih?! Detektor dima stane manj kot sedem evrov

Poročali smo, da je včeraj ponoči v dijaškem domu na Poljanski ulici izbruhnil požar. Nekateri dijaki so zato poskakali iz prvega nadstropja in se poškodovali, saj dom nima urejenih požarnih stopnic.

V UKC Ljubljana so prepeljali 11 poškodovancev, starih od 15 do 19 let. Štirje so se zastrupili z monoksidom, njihovo stanje je stabilno. Tri osebe pa so huje poškodovane – ena ima hude opekline in je v kritičnem stanju, dve pa bosta zaradi zloma hrbtenice in zloma skočnice operirani na travmatologiji.

Ravnatelj Dijaškega doma Ivana Cankarja Šemso Mujanović je pojasnil, da stavba nima požarnih javljalnikov, ker ti zakonsko niso obvezni, prav tako ne požarnih stopnic, ima pa dva izhoda in dve stopnišči.

Kako je urejena osnovna požarna varnost po slovenskih dijaških domovih in domovih za starejše, ali imajo požarne javljalnike in požarne stopnice, smo vprašali pristojna ministrstva, prav tako smo vprašanja naslovili na nekaj domov. Detektor dima s svetlobno-zvočno signalizacijo in življenjsko dobo 10 let namreč stane manj kot sedem evrov.

Takoj ko dobimo odgovore, vam jih posredujemo.

Tragedija v Turčiji

Poročali smo tudi, da je zaradi pomanjkanja osnovne požarne varnosti pred nekaj dnevi v priljubljenem smučarskem središču v turški provinci Bolu izbruhnil požar v hotelu brez požarnih stopnic. V tragediji je življenje izgubilo več kot 66 ljudi.

Preberite še: