Zaradi smrtonosnega požara v hotelu aretirali 19 ljudi

Turške oblasti so aretirale 19 oseb, povezanih s požarom v hotelu Grand Kartal v mestu Bolu, kjer je umrlo 78 ljudi. Med aretiranimi so lastnik hotela, direktor, lokalni poveljnik gasilcev in podžupan Boluja. Poleg tega so izdali nalog za prijetje zaposlenega pri inšpekcijski družbi.

Tragedija se je zgodila 21. januarja zgodaj zjutraj, ko je hotel zajel ogenj. Med več kot 230 gosti so se številni poskušali rešiti tako, da so skakali skozi okna ali se spuščali po rjuhah. Dogodek je sprožil ostre kritike, saj naj bi bili varnostni protipožarni ukrepi zanemarjeni.

Povzročil politične spore

Incident je povzročil tudi politične spore med državno oblastjo in lokalno upravo Boluja, ki jo vodi opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP).

Nespoštovanje varnostnih standardov pri gradnji je v Turčiji pogosta težava. Poleg požara v hotelu so se v zadnjem času zgodile še druge tragedije: v mestu Konya je zrušenje stavbe povzročilo smrt dveh ljudi, medtem ko je lani v požaru v nočnem klubu v Istanbulu umrlo 29 ljudi.

Še posebno odmevni so bili potresi na jugu Turčije leta 2023, ki so terjali več kot 50.000 življenj. Del odgovornosti za veliko število žrtev so pripisali pomanjkljivi gradnji in neupoštevanju varnostnih standardov, poroča 24sata.hr.

