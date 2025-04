Kriminalisti razkrinkali kriminalno združbo: zasegli 9 kg kokaina in strelno orožje (FOTO)

Kriminalisti policijskih uprav Celje in Maribor so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo uspešno zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja organizirane kriminalitete in prijeli člane mednarodne organizirane kriminalne združbe, ki je na območju Slovenije izvrševala kazniva dejanja s področja tihotapstva in preprodaje prepovedanih drog, kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ter eksploziva ter kazniva dejanja povzročitve splošne nevarnosti z uporabo eksplozivnih sredstev.

Kot je povedal Damjan Apollonio, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto, z Uprave kriminalistične policije na GPU se je kriminalistična preiskava v Sloveniji izvajala na podlagi mednarodnega sodelovanja in izmenjavi podatkov pridobljenimi s strani francoskih pravosodnih organov ter v sodelovanju z varnostnimi organi Švedske, Nemčije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Europola, v okviru EMPACT projekta (Evropska multidisciplinarna platforma proti kriminalnim grožnjam).

Zaseženi predmeti FOTO: Policijska uprava Maribor

Člani mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala v Sloveniji, so imeli dobro notranje hierarhično organizirane vloge z jasno določenimi nalogami posameznikov, od organizatorja, dobaviteljev, pa vse do kurirjev prepovedane droge in končnih odjemalcev.

Za varno izvrševanje kaznivih dejanj in medsebojno komuniciranje so uporabljali tudi kriptirana komunikacijska sredstva. Pri izvrševanju kaznivih dejanj so delovali previdno, predvsem pa pritajeno, brez javnega udejstvovanja, kar je od preiskovalcev zahtevalo dodatno angažiranost in kontinuirano spremljanje njihovih nelegalnih aktivnosti.

Uporabili tudi eksplozivna sredstva

Prepovedane droge so preprodajali tako kupcem na območju Slovenije, večje količine prepovedane droge pa so s pomočjo kurirjev dostavljali članom organiziranih kriminalnih združb v tujino. Kriminalna združba je za dosego svojih ciljev uporabljala tudi metode zastraševanja in prav takšna je bila preiskovana kriminalna združba, ki je z namenom zastraševanja uporabila tudi eksplozivna sredstva.

V zaključni akciji, ki je potekala 15. aprila 2025, in v kateri je sodelovalo 80 kriminalistov in policistov, so izvedli zaključne aktivnosti z aretacijami in hišnimi preiskavami osumljencev na območju Policijske uprave Celje in Maribor.

Slovenska kriminalistična policija preiskovanje kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete, obravnava kot prednostno in stalno nalogo. Povezovanje in vpletenost državljanov Slovenije v kriminalne aktivnosti mednarodnih organiziranih kriminalnih združb in povezovanje s člani, ki prihajajo predvsem iz območja Zahodnega Balkana, je za Slovenijo zaradi svojega geostrateškega položaja izredno zanimiva, kar se je izkazalo tudi v tem primeru.

Organizirane kriminalne združbe denar, pridobljen z izvrševanjem kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete 'operejo' in le-tega vlagajo v legalne posle. Slovenska policija, skupaj z Europolom in Interpolom ter ostalimi državami, vlaga napore v preiskovanje organiziranih oblik kriminalitete, predvsem z identifikacijo sofisticiranih metod, ki jih združbe uporabljajo, kakor tudi s sledenjem finančnim tokovom z izvajanjem finančnih preiskav in z zasegom protipravno pridobljenega premoženja. Tudi v tem primeru je kriminalistična policija izvedla aktivnosti za zaseg tako premičnega, kot nepremičnega premoženje organizirani kriminalni združbi.

Klasične kot tudi prikrite

Kriminalistična policija z uspešno kriminalistično preiskavo znova potrjuje, da pri svojem delu uporablja moderne pristope, sledi in se odziva trendom spreminjanja načinom izvrševanja kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete ter ima odlično vzpostavljen sistem mednarodnega operativnega sodelovanja z ostalimi državami in Europolom.

Prirejeni avto FOTO: Policijska uprava Maribor

Vodja sektorja kriminalistične policije Aleš Slapnik je povedal, da so kriminalisti in policisti Policijske uprave Celje, sodelovanju z Generalno policijsko upravo, v tem tednu zaključili obsežno preiskavo v zvezi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po čl. 186/I in III. Kazenskega zakonika. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Celju. V preiskavi, ki so jo začeli avgusta lani, so uporabil tako klasične kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe.

Med preiskavo so ugotovili, da je v hudodelski združbi sodelovalo najmanj pet državljanov Slovenije in Bosne in Hercegovine, starih od 19 do 47 let, stanujočih na območju policijskih uprav Celje Maribor. Slednji so v časovnem obdobju od leta 2020 do dneva odvzema prostosti organizirali nakup, hrambo, prevoz in prodajo večjih količin prepovedanih drog kokain. Osumljeni so storitve najmanj 50. kaznivih dejanj.

V preiskavi so ugotovili, da je kriminalna združba marca 2023 organizirala prevoz 2 kg prepovedane droge kokain z osebnim vozilom iz Slovenije na območje Bosne in Hercegovine. Pri tem je kriminalistična policija Bosne in Hercegovine odvzela prostost eni osebi z območja Policijske uprave Celje, ki je drogo v osebnem avtomobilu prevažala v posebno prirejenem prostoru za prevoz drog. Zasegli so mu tudi 18.000 evrov gotovine in pištolo.

Septembra in oktobra lani so člani združbe, najmanj dvakrat, z najetim rent a car osebnim avtomobilom, organizirali prevoz najmanj 3,6 kg prepovedane droge kokain na relaciji Slovenija - Nemčija - Švedska. Švedski varnostni organi so takrat odvzeli prostost dvema osebama z območja Policijske uprave Celje.

V preiskavi so kriminalisti pridobili dokazna dejstva, da so osumljeni od februarja 2020 do marca 2021 na območju Slovenije prodali najmanj 6,5 kg kokaina, čigar nabavna vrednost na črnem trgu je znašala 220.000 evrov. Do dneva realizacije so oskrbovali okoli 20 odjemalcev prepovedane droge kokain, ki so drogo vsakodnevno, v manjših odmerkih, nabavljali za svoje potrebe.

V zaključni akciji, v kateri so sodelovali tudi pripadniki posebne policijske enote, so opravili tri hišne preiskave po določilih Zakona o kazenskem postopku in Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in dvema osebama starima 43 in 46 let odvzeli prostost. Pri hišnih preiskavah so zasegli 9 kg kokaina, strelno orožje in več kot 200 pripadajočih nabojev.

V vzporedni finančni preiskavi so zaznali očitno nesorazmerje med obsegom premoženja in dohodki 43-letnega osumljenega, ki je lastnik in zastopnik dveh družb, ki ne razpolagata z likvidnostnimi sredstvi potrebnimi za poslovanje. Slednji je tudi lastnik sedmih nepremičnin, vrednih okoli 300.000 € (treh stanovanj, dveh vikendov in dveh parcel) ter lastnik premičnin vrednih najmanj 60.000 €. Zaradi navedenega so na Okrožno državno tožilstvo v Celju dali pobudo za začasno zavarovanje nepremičnin v skladu z 20. in 21. členom Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Premičnine so mu zasegli.

Sodno pridržanje

Oba osumljena so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil sodno pridržanje. Enega od osumljenih, 43-letnika z območja Celja pa so, zaradi suma storitve kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti na mariborskem območju, sicer v preteklih mesecih preiskovali tudi mariborski kolegi.

Vodja Sektorja kriminalistične Policije PU Maribor Stanko Vidovič je povedal, da so mariborski kriminalisti, v povezavi z omenjenimi preiskovalnimi aktivnostmi uspešno preiskali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti in v tej zvezi podali kazensko ovadbo zoper tri osumljene. Ob že omenjenem 43-letnem osumljencu, ki so ga k preiskovalnemu sodniku privedli celjski kolegi, so mariborski kriminalisti včeraj k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru privedli še 41-letnega moškega iz Celja in 38-letnega moškega iz Maribora. Vsi so utemeljeno osumljeni kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314 čl. Kazenskega zakonika.

Stanko Vidovič je še povedal, da so mariborski kriminalisti ugotovili, da sta moška stara 41 in 38 let, v noči na 21. februar letos, po naročilu in v dogovoru s 43-letnim moškim iz Celja, pred stanovanjsko hišo na območju Šentilja v Slovenskih goricah odvrgla ročno bombo in s tem ogrozila življenje ljudi in premoženje velike vrednosti. V eksploziji je bila povzročena škoda v višini okrog 20.000 evrov. Poškodovana je bila stanovanjska hiša, neposredna okolica in tam parkirano vozilo.

V preiskavi kaznivega dejanja so mariborski kriminalisti ugotovili, da se je 43-letni osumljenec z oškodovancem in njegovimi družinski člani pred leti sprl v okviru poslovnega sodelovanja. Motiv za storjeno kaznivo dejanje je bilo maščevanje, zastraševanje in osebna uveljavitev. S tem namenom je osumljeni tudi kontinuirano zalezoval, zastraševal ter grozil oškodovancu ter njegovim družinskim članom.

Vsi trije moški

Vsi trije moški so osumljeni istovrstnega kaznivega dejanja, torej povzročitve splošne nevarnosti z eksplozivnim telesom tudi v septembru leta 2024, in sicer na istem kraju, ko je prav tako nastala materialna škoda v višini okoli 20.000 evrov.

V skupni zaključni akciji so ob že omenjeni hišni preiskavi 43-letnega moškega iz Celja, kjer je bilo zaseženo tudi strelno orožje in strelivo, opravili hišne preiskave tudi pri preostalih dveh osumljencih, pri tem pa zasegli več predmetov, pomembnih za nadaljnji kazenski postopek.

43-letni osumljeni je bil od začetka omenjenih sporov obravnavan za več kaznivih dejanj groženj in zalezovanja zoper člane družine oškodovanca. 42-letni sostorilec je bil v preteklosti že pravnomočno obsojen za premoženjska kazniva dejanja, poleg tega pa je bil obravnavan še za kazniva dejanja z elementi nasilja in zoper premoženjsko kriminaliteto. Tudi 38-letni osumljenec je že bil obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja.

Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po II. odst. 314. čl. KZ-1 (storjeno z eksplozivom) je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let. Za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po čl. 186/I in III je zagroženih od 5 do 15 let zapora, za kaznivo dejanja nedovoljena proizvodnja in promet orožja po členu 307/III KZ-1 pa zaporna kazen do enega leta.